Σπουδαία κίνηση από τον ΠΑΟΚ: «Έκλεισε» τον Ντιέγκο Κόστα από την Κράσνονταρ

Παίκτης του ΠΑΟΚ αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες ο Ντιέγκο Κόστα, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να έχει έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του από την ρωσική Κράσνονταρ με τη μορφή δανεισμού.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ, ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται προ των πυλών της Τούμπας, με τον Κόστα να αποτελεί τον «εκλεκτό», βάζοντας τέλος στην αναζήτηση ενός ποιοτικού στόπερ που θα «κούμπωνε» ιδανικά στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

Οι δύο πλευρές ρύθμισαν τις τελευταίες λεπτομέρειες του deal, το οποίο προβλέπει τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

Η χρηματιστηριακή αξία του παίκτη εκτιμάται αυτή τη στιγμή στα 12 εκατομμύρια ευρώ, ερχόμενος από μια γεμάτη χρονιά με 37 συμμετοχές και 3.142' λεπτά στο ενεργητικό του.