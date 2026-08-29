· ΠΑΟΚ

Σπουδαία κίνηση από τον ΠΑΟΚ: «Έκλεισε» τον Ντιέγκο Κόστα από την Κράσνονταρ

Σημαντική ενίσχυση στα μετόπισθεν για τον «Δικέφαλο του Βορρά», με τον ΠΑΟΚ να αποκτά με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ τον 27χρονο κεντρικό αμυντικό Ντιέγκο Κόστα.

Σπουδαία κίνηση από τον ΠΑΟΚ: «Έκλεισε» τον Ντιέγκο Κόστα από την Κράσνονταρ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παίκτης του ΠΑΟΚ αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες ο Ντιέγκο Κόστα, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να έχει έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή του από την ρωσική Κράσνονταρ με τη μορφή δανεισμού.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ, ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται προ των πυλών της Τούμπας, με τον Κόστα να αποτελεί τον «εκλεκτό», βάζοντας τέλος στην αναζήτηση ενός ποιοτικού στόπερ που θα «κούμπωνε» ιδανικά στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

Οι δύο πλευρές ρύθμισαν τις τελευταίες λεπτομέρειες του deal, το οποίο προβλέπει τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

Η χρηματιστηριακή αξία του παίκτη εκτιμάται αυτή τη στιγμή στα 12 εκατομμύρια ευρώ, ερχόμενος από μια γεμάτη χρονιά με 37 συμμετοχές και 3.142' λεπτά στο ενεργητικό του.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλος φόβος για Κωνσταντέλια - Για χιαστό μιλούν στην Ντόρτμουντ

22:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πρόγραμμα «φωτιά» μέχρι τον Δεκέμβριο σε Ελλάδα και Ευρώπη

22:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ: Πιτσιρικάς έκανε το θρυλικό ζέσταμα του Μαραντόνα και «μάγεψε» (vid)

22:09 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός - Καλαμάτα: Το έκανε ξανά ο Γκράναθ και άνοιξε το σκορ για τα «καναρίνια» (vid)

21:58 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσό μετάλλιο για τον Μπιτάδο στο τρίαθλο

21:53 SUPER LEAGUE

Βόλος - Ηρακλής: Τα στιγμιότυπα της ισοπαλίας στο Πανθεσσαλικό (vid)

21:51 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Αρχή με Μπόρατς στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό – Το πρόγραμμα των «πράσινων»

21:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοινώθηκε από την Αταλάντα ο Κεσιέ

21:43 EUROPA LEAGUE

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League - Αναλυτικά οι ημέρες και οι ώρες

21:41 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Το πρόγραμμα στη League Phase του Europa League - Οι ημέρες και οι ώρες

21:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με... άρωμα Ελλάδας η νίκη της Ντόρτμουντ - Αγωνία για τον τραυματισμό Κωνσταντέλια

21:28 SUPER LEAGUE

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας