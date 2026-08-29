· Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ο Καρέτσας δημιούργησε, ο Γκιρασί εκτέλεσε για το 1-0 της Ντόρτμουντ (Video)

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε η Ντόρτμουντ την αναμέτρησή της με το Αμβούργο, καθώς μόλις στο 9ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ, με τον Σερού Γκιρασί να βρίσκει δίχτυα μετά από εξαιρετική συνεργασία και ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Ο Καρέτσας δημιούργησε, ο Γκιρασί εκτέλεσε για το 1-0 της Ντόρτμουντ (Video)
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Η Ντόρτμουντ μπήκε από νωρίς με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της και χρειάστηκε μόλις εννέα λεπτά για να πάρει το προβάδισμα απέναντι στο Αμβούργο.

Οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα, με τους παίκτες της Ντόρτμουντ να συνδυάζονται με γρήγορες και συνεχόμενες πάσες, αφήνοντας τους αντιπάλους τους να παρακολουθούν την εξέλιξη της φάσης.

Η μπάλα έφτασε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος είχε καθοριστική συμμετοχή στη φάση. Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός βρήκε με εξαιρετικό τρόπο τον Σερού Γκιρασί, ο οποίος κινήθηκε σωστά μέσα στην περιοχή και δεν δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει την προσπάθεια.

Ο επιθετικός της Ντόρτμουντ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με ψύχραιμο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αμβούργου, γράφοντας το 1-0.

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