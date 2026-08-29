Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Μάρκους Πέντερσεν

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Μάρκους Πέντερσεν, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή Νορβηγού με μεταγραφή από την Τορίνο.

Ο 26χρονος δεξιός οπισθοφύλακας έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους «Πειραιώτες» και αναμένεται να δώσει πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά.

Ο Πέντερσεν έρχεται από μια γεμάτη σεζόν στη Serie A με την «Γκρανάτα», καταγράφοντας συνολικά 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 1 γκολ και 4 ασίστ σε 2.338' αγωνιστικά λεπτά.

Αποτελεί επίσης ενεργό μέλος της εθνικής του ομάδας, έχοντας συμμετοχή και στο πρόσφατο Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά, σημειώνοντας 1 γκολ, αυτό κόντρα στη Σενεγάλη σε 4 συμμετοχές.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν.

Ο διεθνής Νορβηγός, γεννημένος στις 16 Ιουλίου 2000, αγωνιζόταν στην Ιταλία για λογαριασμό της Torino, με τη φανέλα της οποίας έκανε 64 συμμετοχές.

Το 2021 είχε αποκτηθεί από τη Feyenoord (89 συμμετοχές, ένα γκολ και επτά ασίστ), ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 φόρεσε τη φανέλα της Sassuolo.

Προτού πάρει μεταγραφή στην Ολλανδία ο Πέντερσεν, αγωνίστηκε σε Tromsø IL και Molde FK. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας έχει παίξει 87 φορές στη Serie A, 60 στην Eredivisie, 14 στο Europa League και 10 στο Conference League.

Είναι 36 φορές διεθνής με την εθνική Νορβηγίας και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο αγωνίστηκε τέσσερις φορές στην εντυπωσιακή πορεία της εθνικής του ομάδας μέχρι τα προημιτελικά.

Μάρκους, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!»