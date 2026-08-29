ΠΑΟΚ: Εκτός με θλάση ο Λουσέ – Η αποστολή για τον Ατρόμητο

Ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν, έχει πλέον τις εγχώριες διοργανώσεις να επικεντρωθεί. Ο Ιβάν Σαββίδης πήγε στην προπόνηση, προσπαθώντας να τονώσει το ηθικό της ομάδας. Με τον «Δικέφαλο» να ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει στο κυριακάτικο ματς τον Τομ Λουσέ. Έχει υποστεί θλάση στο δεξιό δικέφαλο. Εκτός παραμένουν οι Καμαρά, Μεϊτέ, Σαρρής και Ντεσπόντοφ. Ο Ούγκρεσιτς έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, ακολουθώντας το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου