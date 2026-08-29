Σαββίδης: «Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω - Πρέπει να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια του ΠΑΟΚ»

Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας μαζί με τους γιους του, Νίκο και Γιώργο, παρακολούθησε το πρόγραμμα και στη συνέχεια είχε συνομιλία με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η ανάγκη να αφήσει ο ΠΑΟΚ πίσω του τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και να στρέψει πλέον όλη την προσοχή του στις εγχώριες διοργανώσεις. Ο Σαββίδης ζήτησε από τους παίκτες να αντιμετωπίσουν τη συνέχεια της σεζόν με αποφασιστικότητα, πίστη και ενότητα.

«Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, δεν μας βοηθάει να κοιτάμε πίσω. Ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη, είναι ένα κακό όνειρο. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Θέλω όλοι σας να πιστεύετε στον στόχο. Δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ κάποιος που δεν πιστεύει».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει χρόνος για περισυλλογή σχετικά με όσα προηγήθηκαν στην Ευρώπη, δίνοντας το σύνθημα για ένα νέο ξεκίνημα. Η κατάκτηση των τριών βαθμών σε κάθε αγωνιστική αποτελεί, όπως τόνισε, τον άμεσο στόχο της ομάδας.

Ιδιαίτερη σημασία έδωσε και στην ομαδική λειτουργία. Μπορεί στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται έντεκα ποδοσφαιριστές, όμως ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το μήνυμα του μεγαλομετόχου του, πρέπει να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο.

Ο Σαββίδης ζήτησε, παράλληλα, από τους παίκτες να στηρίξουν τον προπονητή και να σταθούν όλοι στο πλευρό του, υπογραμμίζοντας πως μόνο μέσα από τη συσπείρωση μπορεί ο Δικέφαλος να αφήσει πίσω του τη δύσκολη συγκυρία.

Η αυριανή αναμέτρηση με τον Ατρόμητο αποκτά, επομένως, ιδιαίτερη βαρύτητα για τον ΠΑΟΚ, καθώς σηματοδοτεί ουσιαστικά την προσπάθεια για ένα νέο ξεκίνημα με αποκλειστικό προσανατολισμό το πρωτάθλημα και το Κύπελλο.

«Τρεις βαθμοί κάθε εβδομάδα, ξεκινώντας από αύριο, τίποτα άλλο. Η έναρξη του πρωταθλήματος δεν ήταν ο Λεβαδειακός, η έναρξη είναι από αύριο. Πρέπει να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το όνομα του ΠΑΟΚ και να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποιοι είμαστε και πόσο μεγάλος σύλλογος είμαστε».

Ο Ιβάν Σαββίδης, τέλος, έστειλε το μήνυμα πως παραμένει κοντά στην ομάδα και διαθέσιμος να ακούσει τους ποδοσφαιριστές, επιβεβαιώνοντας πως η διοίκηση θέλει να πορευτεί ενωμένη με το αγωνιστικό τμήμα στη συνέχεια της σεζόν.