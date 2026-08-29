Στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης!

Στην Τούμπα βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (29/08) ο Ιβάν Σαββίδης, θέλοντας να σταθεί στο πλευρό του ΠΑΟΚ μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Super League με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να δίνει το «παρών» στις εγκαταστάσεις της ομάδας.

Ο Σαββίδης παρακολούθησε την προπόνηση του συνόλου του Αλέσιο Λίσι έχοντας μαζί του και τους δύο γιους του, ενώ στη συνέχεια είχε επαφή με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

Με την παρουσία του θέλησε να μεταφέρει ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης στην ομάδα, σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό από την Ευρώπη και να στρέψει την προσοχή του στις εγχώριες υποχρεώσεις.