· Παναιτωλικός

Παναιτωλικός: Οδεύει προς Εγνατία ο Χότζα

Παρότι βρίσκονταν μία... ανάσα από τη Σκεντερμπέου, ο Ντέιβιντ Χότζα του Παναιτωλικού θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στην Εγνατία.

Παναιτωλικός: Οδεύει προς Εγνατία ο Χότζα
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Στην Αλβανία για λογαριασμό της Εγνατία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέιβιντ Χότζα.

Ο νεαρός επιθετικός του Παναιτωλικού ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις με την Σκεντερμπέου, ωστόσο όπως όλα δείχνουν η Εγνατία, ομάδα που θα αγωνιστεί στη League Phase του Conference League θα αποσπάσει εν τέλει την υπογραφή του.

Ο 19χρονος στράικερ έχει αγωνιστεί 6 φορές με την πρώτη ομάδα του Αγρινίου, ενώ την περσινή σεζόν κατέγραψε γεμάτη χρονιά με την ομάδα νέων, καταγράφοντας 16 συμμετοχές με 4 γκολ και δύο ασίστ.

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