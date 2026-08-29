Παναιτωλικός: Οδεύει προς Εγνατία ο Χότζα

Στην Αλβανία για λογαριασμό της Εγνατία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέιβιντ Χότζα.

Ο νεαρός επιθετικός του Παναιτωλικού ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις με την Σκεντερμπέου, ωστόσο όπως όλα δείχνουν η Εγνατία, ομάδα που θα αγωνιστεί στη League Phase του Conference League θα αποσπάσει εν τέλει την υπογραφή του.

Ο 19χρονος στράικερ έχει αγωνιστεί 6 φορές με την πρώτη ομάδα του Αγρινίου, ενώ την περσινή σεζόν κατέγραψε γεμάτη χρονιά με την ομάδα νέων, καταγράφοντας 16 συμμετοχές με 4 γκολ και δύο ασίστ.