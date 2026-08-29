· ΠΑΟΚ

Ούγκρεσιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα μπροστά σας»

Το πρώτο του μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ έστειλε ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του στον «Δικέφαλο».

Ούγκρεσιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα μπροστά σας»
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Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή να αποτελεί πλέον και με τη «βούλα» μέλος του «Δικεφάλου».

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ, αναφερόμενος στην ανυπομονησία του να αγωνιστεί στην Τούμπα.

Η δήλωση του Ούγκρεσιτς:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομωνώ να παίξω στην Τούμπα μπροστά σας».

https://www.instagram.com/p/Dcn-VKwoJbq/
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