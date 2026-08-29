Ούγκρεσιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα μπροστά σας»
Το πρώτο του μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ έστειλε ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του στον «Δικέφαλο».
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή να αποτελεί πλέον και με τη «βούλα» μέλος του «Δικεφάλου».
Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ, αναφερόμενος στην ανυπομονησία του να αγωνιστεί στην Τούμπα.
Η δήλωση του Ούγκρεσιτς:
«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομωνώ να παίξω στην Τούμπα μπροστά σας».