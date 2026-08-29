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Παναθηναϊκός: Θλάση ο Τσιριβέγια, μένει εκτός για περίπου 15-20 μέρες

Ο Ισπανός δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού» - Ποια ματς αναμένεται να χάσει. 

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Τσιριβέγια, μένει εκτός για περίπου 15-20 μέρες
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Ο Πέδρο Τσιριβέγια έγινε αναγκαστική αλλαγή στην Τσεχία στο ματς με τη Χράντετς Κράλοβε. Φάνηκε απ’ την αρχή πως το πρόβλημα είναι μυϊκό, όμως έπρεπε να διαπιστωθεί η ακριβής ζημιά που έχει υποστεί ο χαφ του Παναθηναϊκού.

Όπως φανέρωσαν οι εξετάσεις, ο έμπειρος αμυντικός μέσος έχει θλάση πρώτου βαθμού στο γαστροκνήμιο (γάμπα) του αριστερού ποδιού. Κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 15-20 μέρες.

Αυτό σημαίνει πως θα χάσει τα επόμενα ματς του «τριφυλλιού». Δεν υπολογίζεται για τον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα της Super League, ενώ εκτός θα είναι στις αναμετρήσεις με Νίκη Βόλου για το Κύπελλο, ΠΑΟΚ, Παναιτωλικό (πρωτάθλημα) και Κηφισιά (Κύπελλο). Η επιστροφή του αναμένεται είτε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα για τη Super League, είτε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την ίδια διοργάνωση.

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