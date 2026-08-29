Η Σάκκαρη έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο US Open

Τον αντίπαλό της στον πρώτο γύρο του Grand Slam της Αμερικής έμαθε η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα του τουρνουά την Ρόμπιν Μοντγκόμερι.

Η Αμερικανίδα τενίστρια μπήκε στο κυρίως ταμπλό μέσω των προκριματικών και βρίσκεται αυτή την ώρα στο Νο 187 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι δύο αθλήτριες θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην καριέρα τους στο US Open, με τη Μαρία να θεωρείται το μεγάλο φαβορί για να προχωρήσει στον δεύτερο γύρο.