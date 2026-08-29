Τη Δευτέρα η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο US Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανοίγει το πρόγραμμα της Δευτέρας (31/08) στο US Open, αντιμετωπίζοντας τον φορμαρισμένο Αρτούρ Φις στον πρώτο γύρο του Grand Slam.

Τη Δευτέρα η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο US Open
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Στα... βαθιά από νωρίς ρίχνεται στο US Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς, καθώς τη δεύτερη ημέρα του τουρνουά (31/8) αντιμετωπίζει τον Αρτούρ Φις στη Νέα Υόρκη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής (Νο.53) ανοίγει το πρόγραμμα στο Louis Armstrong Stadium τη Δευτέρα στις 18:00 (ώρα Ελλάδας), σε ένα παιχνίδι με υψηλό δείκτη δυσκολίας για τον 1ο γύρο του Grand Slam.

Ο 20χρονος Γάλλος (Νο.11 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο.10 του ταμπλό) διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, ερχόμενος με φόρα από την κατάκτηση του Masters στο Σινσινάτι.

Παράλληλα, η παράδοση είναι συντριπτικά με το μέρος του, αφού μετράει 5 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις απέναντι στον Τσιτσιπά, με πιο πρόσφατη την επιβλητική επικράτηση με 6-0, 6-1 τον περασμένο Μάρτιο στο Μαϊάμι.

Στον 2ο γύρο του τουρνουά, ο νικητής θα αντιμετωπίσει είτε τον Τζακ Κένεντι, είτε παίκτη που θα έρθει από τα προκριματικά.

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