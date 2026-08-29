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Παναθηναϊκός: Σκληρό... πόκερ για Ουναΐ - Τέσσερις ομάδες στα... πόδια του, η επιλογή στην Τζιρόνα

Οι Ισπανοί τονίζουν ότι ο Μαροκινός τα έχει βρει με τέσσερις ομάδες, οι οποίες πλησιάζουν στα «θέλω» της Τζιρόνα.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Σκληρό... πόκερ για Ουναΐ - Τέσσερις ομάδες στα... πόδια του, η επιλογή στην Τζιρόνα
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Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ έρχονται να αλλάξουν την εικόνα γύρω από το μέλλον του Μαροκινού άσου, μετά τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το βράδυ της Παρασκευής (28/08) και τον συνέδεσαν με ταξίδι στο Άμστερνταμ για επαφές με τον Άγιαξ.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Ιβάν Κίρος παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας πως η Τζιρόνα έχει στα χέρια της τέσσερις προτάσεις για τον 25χρονο μεσοεπιθετικό. Καμία εξ αυτών δεν αγγίζει τη ρήτρα των 25 εκατ. ευρώ, ωστόσο όλες φέρεται να πλησιάζουν τα 20 εκατ. ευρώ, ποσό που σύμφωνα με τον ίδιο αξιώνει ο ισπανικός σύλλογος για την παραχώρησή του.

Στο παιχνίδι της απόκτησης του Μαροκινού βρίσκονται, σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός, ο Άγιαξ, η Αϊντχόφεν και η Αλ Ιτιχάντ. Μάλιστα, ο Κίρος αναφέρει πως ο Μαροκινός έχει ήδη καταλήξει σε οικονομική συμφωνία και με τις τέσσερις πλευρές.

Ως εκ τούτου, η επόμενη κίνηση φαίνεται πως βρίσκεται στα χέρια του ίδιου του Ουναΐ. Ο Μαροκινός θα κληθεί να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και, από τη στιγμή που θα δώσει το «πράσινο φως» σε μία από τις ενδιαφερόμενες ομάδες, θα ανοίξει ο δρόμος για τις τελικές διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα.

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