Ομάρ για τη μεταγραφή του Πέντερσεν στον Ολυμπιακό: «Πολύ καλός παίκτης, θα κάνει σπουδαία πράγματα»

Προ των πυλών τoυ Ολυμπιακού βρίσκεται ο Μάρκους Πέντερσεν, με τον 26χρονο Νορβηγό να αποτελεί τον «εκλεκτό» των Πειραιωτών για την κάλυψη του δεξιού άκρου της άμυνας.

Οι «ερυθρόλευκοι» τα έχουν βρει σε όλα με την Τορίνο, ενώ ο παίκτης βρίσκεται στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές, με την ανακοίνωση της μεταγραφής του να αναμένεται πάρα πολύ σύντομα.

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί, πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού πήρε θέση για την επικείμενη μετακίνηση μέσω των social media, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα στον συμπατριώτη του στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νορβηγός:

«Άκουσα ότι ο Μάρκους Πέντερσεν θα υπογράψει στην αγαπημένη μου ομάδα, τον Ολυμπιακό!

Πολύ ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν και για τον σύλλογο. Είναι πολύ καλός παίκτης και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει φοβερά πράγματα με την ομάδα!

Καλή τύχη μέσα από την καρδιά μου».