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Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς: Στον «Δικέφαλο του Βορρά» μέχρι το 2031 ο Σέρβος

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτίζαν, με τον 20χρονο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Ούγκρεσιτς: Στον «Δικέφαλο του Βορρά» μέχρι το 2031 ο Σέρβος
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Στον ΠΑΟΚ κι επίσημα ανήκει πλέον ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ολοκληρώνει τη σημαντική μεταγραφή του 20χρονου κεντρικού χαφ από την Παρτίζαν.

Ο νεαρός Σέρβος έφτασε την Παρασκευή (29/8) στη Θεσσαλονίκη με απευθείας πτήση από το Βελιγράδι, ακολούθησαν οι απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και το πρωί του Σαββάτου (29/8) ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ παρουσίασε το νέο μεταγραφικό απόκτημα μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media. Σε αυτό, ο Ούγκρεσιτς εμφανίζεται αρχικά με την παραδοσιακή ασπρόμαυρη φανέλα της Παρτίζαν, την οποία στη συνέχεια βγάζει για να φορέσει εκείνη του ΠΑΟΚ. Ο 20χρονος μέσος θα παραμείνει στην Τούμπα για τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031.

Το συνολικό κόστος της συμφωνίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν αναμένεται να φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 6 εκατομμύρια ευρώ αφορούν το σταθερό ποσό που θα καταβάλει ο Δικέφαλος στη σερβική ομάδα, ενώ ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται ως μπόνους. Παράλληλα, ΠΑΟΚ και Παρτίζαν αναμένεται να δώσουν κι ένα φιλικό παιχνίδι το προσεχές διάστημα, με αφορμή τη μεταγραφή του Ούγκρεσιτς.

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