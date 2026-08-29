Ολυμπιακός: Παραμένει στην Αθήνα και περιμένει τις υπογραφές ο Πέντερσεν

Οι μεταγραφικές υποθέσεις μπορούν να αλλάξουν δεδομένα μέσα σε λίγες ώρες και αυτό φαίνεται πως συμβαίνει και στην περίπτωση του Ολυμπιακού, με την απόκτηση του δεξιού μπακ να παραμένει ανοιχτή.

Ο Μάρκους Πέντερσεν βρίσκεται στην Αθήνα από το βράδυ της Πέμπτης (27/08), έχοντας ταξιδέψει στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία της μεταγραφής του. Παράλληλα, το πρωί της Παρασκευής (28/08) οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν δυναμικά για τον Ντοντό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί νέο σκηνικό στην υπόθεση. Ο Βραζιλιάνος, όμως, παραμένει στην Ιταλία, ενώ ο Νορβηγός μπακ εξακολουθεί να βρίσκεται στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ιταλία, αλλά και από την πλευρά των εκπροσώπων του ποδοσφαιριστή, ο 26χρονος δεξιός μπακ δεν βρίσκεται στην Αθήνα χωρίς λόγο. Αντίθετα, η διαδικασία για τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό αναμένεται να συνεχιστεί κανονικά το Σάββατο (29/8).

Ο Πέντερσεν ολοκλήρωσε την Παρασκευή τις ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένουν τα εργομετρικά τεστ κι οι υπογραφές στα συμβόλαια, διαδικασίες που, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά. Εφόσον όλα εξελιχθούν όπως αναμένεται, ο Νορβηγός θα αποτελέσει τον δεξιό μπακ που θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός.

Με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσει η μεταγραφή που είχε αρχικά δρομολογηθεί, πριν μπει στο προσκήνιο η περίπτωση του Ντοντό, μετά και τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Μονακό.

Ο Πέντερσεν αναμένεται να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο για το οποίο έχει ήδη συμφωνήσει, ενώ η Τορίνο θα εισπράξει 6+2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους Πειραιώτες.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η απόκτηση του Πέντερσεν, κάτι που επιμένουν ότι θα συμβεί τόσο από την πλευρά της Τορίνο όσο και οι ατζέντηδες του ποδοσφαιριστή που βρίσκονται μαζί του στην Ελλάδα, τότε η υπόθεση του Ντοντό δεν θα προχωρήσει.

Το Σάββατο (29/08) αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο.