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Καλαμάτα: Τρεις αγωνιστικές στον Μπολίβαρ - Κάνει έφεση η «Μαύρη Θύελλα»

«Καμπάνα» στον επιθετικό από τη Βενεζουέλα για την αποβολή του στο ματς με τον Άρη.

Καλαμάτα: Τρεις αγωνιστικές στον Μπολίβαρ - Κάνει έφεση η «Μαύρη Θύελλα»
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Βαρύς ήταν ο πέλεκυς για τον Τζιοβάνι Μπολίβαρ μετά την αποβολή του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, καθώς ο επιθετικός της Καλαμάτας τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών.

Η ΕΠΟ επέβαλε την ποινή στον 23χρονο Βενεζουελάνο για τη φάση στην οποία ο διαιτητής Ζαμπαλάς έκρινε ότι χτύπησε τον Ράτσιτς, με αποτέλεσμα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα.

Η απόφαση βασίστηκε στο άρθρο 10, παράγραφος 1γ του Πειθαρχικού Κώδικα, το οποίο αφορά περιπτώσεις βιαιοπραγίας ή βάναυσης συμπεριφοράς απέναντι σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

Η Καλαμάτα, πάντως, δεν πρόκειται να αφήσει την υπόθεση να εξελιχθεί χωρίς αντίδραση. Η ομάδα της Μεσσηνίας κατέθεσε έφεση, ζητώντας την επανεξέταση και τη μείωση της ποινής του ποδοσφαιριστή της.

Η προσφυγή της Καλαμάτας θα εξεταστεί την προσεχή Δευτέρα από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία και θα αποφασίσει αν θα διατηρηθεί ή θα μειωθεί ο αποκλεισμός του Μπολίβαρ.

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