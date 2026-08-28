Με «μάγο» Τσερκί και σκόρερ Χάλαντ η Σίτι πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας

Σε εύκολη υπόθεση μετέτρεψε το παιχνίδι κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαστ Παρκ» η Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «πολίτες» με πρωταγωνιστές τους Χάλαντ και Τσερκί επικράτησαν με ευκολία (4-1) των Λονδρέζων, διπλασιάζοντας τις νίκες τους στη φετινή Premier League.

Ο Τσέρκι από τη μία πέτυχε δύο τέρματα, με τον Χάλαντ από τη δική του πλευρά να ανοίγει λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα σκοράροντας επίσης δις.

Την πρώτη του εμφάνιση με τη γαλάζια φανέλα πραγματοποίησε και το νέο απόκτημα, Αγιούμπ Μπουαντί.

Στο 17' η Σίτι πέρασε σε θέση οδηγού στο ματς, όταν ο Σεμένιο έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα και ο Χάλαντ με καρφωτή κεφαλιά σημείωσε το 1-0, σκοράροντας για πέμπτη διαδοχική επίσκεψή του στην έδρα των «αετών».

Στην επανάληψη, η Πάλας απείλησε ξανά με τον Νκετιά, όμως η Σίτι ήταν εκείνη που βρήκε δίχτυα στο 54'. Ο Φόντεν τροφοδότησε τον Τσέρκι και ο Γάλλος με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια διαμόρφωσε το 2-0. Οι «αετοί» αντέδρασαν άμεσα στο 56', όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Πίνο η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι και στην πλάτη του Ντοναρούμα πριν καταλήξει στα δίχτυα για το 1-2.

Η απάντηση της Σίτι ήταν καταιγιστική. Αρχικά ο Τσέρκι με φοβερό σουτ εκτός περιοχής μετά από πάσα του Γκβάρντιολ έγραψε το 1-3, ενώ λίγο αργότερα ο Χάλαντ αξιοποίησε την κάθετη μπαλιά του Φόντεν και πλασάροντας τον Χέντερσον ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο τελικό 1-4.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στην Premier League

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4

Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 29/08, 14:30

Μπόρνμουθ - Έβερτον 29/08, 17:00

Κόβεντρι - Χαλ 29/08, 17:00

Τότεναμ - Νιούκαστλ 29/08, 19:30

Τσέλσι - Μπράιτον 30/08, 16:00

Λιντς - Μπρέντφορντ 30/08, 16:00

Σάντερλαντ - Φούλαμ 30/08, 16:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 30/08, 18:30

Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08, 22:00