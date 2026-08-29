MundoBasket 2027: Τεράστια νίκη της Πορτογαλίας επί της Ισπανίας - Περιπλέκεται ο όμιλος της Εθνικής

Με μπροστάρη τον NBAer, Νιμίας Κέτα, η Πορτογαλία έκανε την έκπληξη της βραδιάς και έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Ισπανίας, φέρνοντας τα πάνω-κάτω στον 9ο όμιλο των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Η επικράτηση της Πορτογαλίας απέναντι στην πρωτοπόρο Ισπανία με 95-89 ανέτρεψε τις ισορροπίες στο γκρουπ της Εθνικής ομάδας, αφήνοντας τη «γαλανόλευκη» στην τελευταία θέση της κατάταξης και χωρίς το πλεονέκτημα καμίας ισοβαθμίας τη δεδομένη στιγμή.

Με πέντε αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της Β' φάσης των προκριματικών, τα περιθώρια λάθους έχουν πλέον εξανεμιστεί.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη καλείται να πραγματοποιήσει μια τεράστια αντεπίθεση στη συνέχεια, αν θέλει να εξασφαλίσει την παρουσία του στα παρκέ του Κατάρ.

Άξιος συμπαραστάτης του Κέτα (16 πόντοι, 9 ριμπάουντ) ήταν ο Τραβάντε Ουίλιαμς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 2 ασιστ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Μπριθουέλα ήταν ο πρώτος σκόρερ της «ρόχα» με 19 πόντους, ενώ σε ρηχά νερά κινήθηκε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR σε 22' λεπτά παρουσίας στο παρκέ να πετυχαίνει 3 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Η βαθμολογία του ομίλου

1. Ισπανία 5-2

2. Ουκρανία 5-2

3. Γεωργία 4-3

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4. Πορτογαλία 4-3

5. Μαυροβούνιο4-3

6. Ελλάδα 3-4