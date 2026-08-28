Συμφωνία Άστον Βίλα - Παρί για τον Ιμπραχίμ Μπαγιέ

Στην Αγγλία αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ιμπραχίμ Μπαγιέ, καθώς η Άστον Βίλα έφτασε σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του 18χρονου Σενεγαλέζου.

Ο νεαρός εξτρέμ, που αγωνίζεται κυρίως στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, αλλά μπορεί να προσφέρει και από τα αριστερά, αποτελεί μία από τις σημαντικές επενδύσεις της Άστον Βίλα για το μέλλον.

Η αγγλική ομάδα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Μπαγιέ από τον περασμένο Ιανουάριο και αυτή τη φορά κατάφερε να ολοκληρώσει τη συμφωνία με την Παρί. Το ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 55 εκατομμύρια ευρώ.

Για την απόκτηση του νεαρού άσου είχε ενδιαφερθεί έντονα και η Λίβερπουλ, ωστόσο οι απαιτήσεις της Παρί, οι οποίες έφταναν τα 70 εκατομμύρια ευρώ, έβγαλαν τους «Reds» από τη διεκδίκηση. Στη συνέχεια, η Λίβερπουλ κινήθηκε για την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

Ο Μπαγιέ εντάχθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2018, αρχικά στις ακαδημίες του συλλόγου, πριν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα σε ηλικία μόλις 16 ετών, το 2024.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη καταγράψει σημαντικές παραστάσεις στο κορυφαίο επίπεδο, έχοντας 4 γκολ και 4 ασίστ σε 42 συμμετοχές με την Παρί.

Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική Σενεγάλης, έχοντας αγωνιστεί τόσο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 όσο και στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.