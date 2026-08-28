Ηρακλής: Χωρίς Χρομάντα, Μπαρσένας και Λάουριτσεν κόντρα στον Βόλο

Με προορισμό τον Βόλο αναχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής (28/8) ο Ηρακλής, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του στην αναμέτρηση του Σαββάτου (29/8, 19:30) με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Ο «Γηραιός» θέλει να αφήσει πίσω του το απογοητευτικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και να παρουσιάσει διαφορετικό πρόσωπο στη δεύτερη αγωνιστική. Η βαριά ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα αποτελεί ήδη παρελθόν, με τους Θεσσαλονικείς να αναζητούν την άμεση αντίδραση και τους πρώτους τους βαθμούς στη Super League.

Η τελευταία προπόνηση του Ηρακλή πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Μίκρα, με τον Βάλτερ Ματσάρι να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής.

Στη λίστα των απόντων παραμένει ο Χρομάντα, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός και στην πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΚ. Παράλληλα, ο Ιταλός προπονητής δεν υπολογίζει ούτε στα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Μπαρσένας και Λάουριτσεν.

Η αποστολή του Ηρακλή

Αθανασιάδης, Τσιντώτας, Καρακασίδης, Σόρια, Νίζετ, Νανού, Μιρ, Μουνιόθ, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Ρος, Καϊμπουέ, Αναστασιάδης, Μορένο, Ραντόγια, Σουρλής, Κράιντς, Ίβι Λόπεθ, Κόλιτς, Κούστα, Μάρκες.