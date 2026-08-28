Μπάγερν Μονάχου - Στουτγκάρδη 5-1: Οι Βαυαροί «σκόρπισαν» στους πέντε ανέμους τους Σουηβούς

Η αυλαία της νέας Bundesliga άνοιξε όπως ακριβώς έκλεισε για την πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί διέλυσαν τη Στουτγκάρδη με 5-1 στην «Allianz Arena», κάνοντας εντυπωσιακό ποδαρικό στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί επιβεβαίωσε από νωρίς τον τίτλο του απόλυτου φαβορί, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Τζόσουα Κίμιχ που διηύθυνε το παιχνίδι, αλλά και τον Ισμαήλ Σαϊμπαρί, με το νεοαποκτηθέντα Μαροκινό να μοιράζει δύο ασίστ μέσα σε μισή ώρα.

Οι κάτοχοι του τίτλου άνοιξαν το σκορ στο 21ο λεπτό με καρφωτή κεφαλιά του Ουπαμεκανό, έπειτα από ασίστ του Κίμιχ από εκτέλεση κόρνερ. Η Στουτγκάρδη κατάφερε να αντιδράσει στην αρχή του δευτέρου μέρους, όταν στο 52' ο Βάγκνομαν εκμεταλλεύτηκε μια φάση διαρκείας και ισοφάρισε με δυνατό κεραυνό μέσα από την περιοχή.

Στο 55' ο Ολίσε έδωσε ξανά προβάδισμα στην Μπάγερν από νέα πάσα του Κίμιχ, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο μοιραίος Βάγκνομαν γλίστρησε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 3-1. Στο 82' ο Πάβλοβιτς σημείωσε το 4-1 μετά από τρομερή ατομική ενέργεια του Σαϊμπαρί, ενώ στο 90+2' ο Ντίας έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με ψύχραιμο πλασέ σε τετ-α-τετ, σφραγίζοντας τον ερυθρόλευκο θρίαμβο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Βενσάν Κομπανί): Νόιερ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό, Κιμ (84' Τα), Ντέιβις (74' Στάνισιτς), Κίμιχ, Πάβλοβιτς (84' Μπίσοφ), Ολίσε, Μπράουν (61' Σαϊμπαρί), Ντίας, Κέιν (84' Καρλ).

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ (Σεμπάστιαν Ένες): Μπρέντλοου, Χέντρικς, Σαμπό (74' Ελ Κανούς), Γιελτς, Μίτελσταντ, Στίλερ (88' Αντρές), Πρόμελ, Βανιομάν, Ούνταβ (74' Στεργίου), Τόμας (62' Λέβελινγκ), Πεϊτσίνοβιτς.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη Bundesliga

Μπάγερν Μονάχου - Στουτγκάρδη 5-1

Λειψία - Γκλάντμπαχ 29/08

Μάιντς - Πάντερμπορν 29/08

Ουνιόν Βερολίνου - Άιντραχτ Φρ. 29/08

Κολωνία - Χόφενχαϊμ 29/08

Έλβερσμπεργκ - Λεβερκούζεν 29/08

Ντόρτμουντ - Αμβούργο 29/08

Φράιμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης 30/08

Άουγκσμπουργκ - Σάλκε 30/08