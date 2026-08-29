Στην ΑΕΛ ο Νάσος Νταμπίζας

Την επιστροφή του Νάσου Νταμπίζα ανακοίνωσε η ΑΕΛ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου που θα βρει την ομάδα της Θεσσαλίας στην Super League 2.

Ο γιος του Νίκου Νταμπίζα προέρχεται από τα «σπλάχνα» της ομάδας, καθώς ξεκίνησε την καριέρα του στα αναπτυξιακά τμήματα των βυσσινί πριν ενταχθεί το 2020 στον Παναθηναϊκό.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τα χρώματα της Τσερινιόλα στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, καταγράφοντας συνολικά 15 συμμετοχές με μόλις 152' αγωνιστικά λεπτά στο ενεργητικό του.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Ο Θανάσης Νταμπίζας φοράει ξανά τα βυσσινί αφού ξεκίνησε από τις ακαδημίες ΑΕΛ.

Ταλαντούχος με ένστικτο μπροστά στην εστία και εμφανή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ξέρει καλά τι σημαίνει αυτή η φανέλα κι έρχεται ώριμος και έτοιμος ως επαγγελματίας.

Καλώς ήρθες Θανάση!»