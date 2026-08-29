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Super League: Με «φόρα» από την πρεμιέρα ο Παναιτωλικός, ψάχνει αντίδραση η Καλαμάτα

Πού θα δείτε την αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναιτωλικό και την Καλαμάτα στο Αγρίνιο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League.

Super League: Με «φόρα» από την πρεμιέρα ο Παναιτωλικός, ψάχνει αντίδραση η Καλαμάτα
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Ο Παναιτωλικός υποδέχεται την Καλαμάτα στο Αγρίνιο για τη 2η αγωνιστική της Super League, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, υψηλό κίνητρο και ξεχωριστές ιδιαιτερότητες.

Τα «καναρίνια» προέρχονται από μια ονειρική πρεμιέρα, καθώς επικράτησαν 3-1 του Αστέρα AKTOR στην έδρα τους. Η νίκη είχε... ιστορικό χαρακτήρα, αφού ο Παναιτωλικός πανηγύρισε τρίποντο σε εναρκτήριο παιχνίδι πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα.

Στον αντίποδα, η Καλαμάτα δεν κατάφερε να συνδυάσει την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία ύστερα από 25 χρόνια, με ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Παρότι προηγήθηκε δύο φορές στον αγώνα, η «Μαύρη Θύελλα» λύγισε στο φινάλε γνωρίζοντας την ήττα με 3-2, με τον Φαμπιάνο να σκοράρει στο 88' και στο 90+3' ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τους Θεσσαλονικείς σε μια «επεισοδιακή» πρεμιέρα.

Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Super League. Ωστόσο, η προϊστορία... δείχνει Καλαμάτα. Σε έξι προηγούμενες αναμετρήσεις για τη Β' Εθνική και το Κύπελλο Ελλάδας, οι «Μεσσήνιοι» παραμένουν αήττητοι απέναντι στον Παναιτωλικό, μετρώντας τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες.

Μάλιστα, τα σύνολα του Γιάννη Αναστασίου και του Παναγιώτη Χριστοφιλέα συναντήθηκαν πρόσφατα στα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου η «Μαύρη Θύελλα» επιβλήθηκε με 4-2, παίρνοντας την πρόκριση για τη League Phase του θεσμού.

Η σέντρα της αναμέτρησης στο Αγρίνιο έχει οριστεί για τις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 8HD.

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