Κύπελλο Ελλάδας: Εντυπωσίασε η Καλαμάτα, άφησε εκτός τον Παναιτωλικό

Τα… δόντια της έδειξε η Καλαμάτα, σε αγώνα επιπέδου Super League για το Κύπελλο Ελλάδας. Η «μαύρη θύελλα» επικράτησε 4-2 του Παναιτωλικού στο γήπεδο της Καλλιθέας (κεκλεισμένων των θυρών) και προκρίθηκε θριαμβευτικά στη League Phase. Αφήνοντας εκτός τους Αγρινιώτες.

Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ήταν ανώτερη και με κορυφαίους τους Καλουτσικίδη, Βάργκας, έφτασε στην πρόκριση.

Άνετα στη League Phase η Κηφισιά που επικράτησε 6-1 της Ζακύνθου, ενώ η Νίκη Βόλου άφησε εκτός τον Πανιώνιο, επικρατώντας στη διαδικασία των πέναλτι.

Ζάκυνθος – Κηφισιά 1-6

(66΄πεν. Σίλβα - 17΄ Γιάγκνε, 27΄ Σαγκάλ, 45+2΄ Πολυκράτης, 63΄ Αντονίσε, 76΄ Θεοδωρίδης, 90+2΄πεν. Μπένι)

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 0-0 (3-1 στα πέναλτι)

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμαριά 1-0

Καλαμάτα - Παναιτωλικός 4-2

(30΄,87΄ Καλουτσικίδης, 34΄,50΄ Βάργκας - 52΄ Σατσιάς, 90+2΄ Μανρίκε)