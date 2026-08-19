Κύπελλο Ελλάδας: Εντυπωσίασε η Καλαμάτα, άφησε εκτός τον Παναιτωλικό
Η «μαύρη θύελλα» επικράτησε 4-2 του Παναιτωλικού και συνεχίζει στη League Phase του Κυπέλλου – Εύκολη πρόκριση η Κηφισιά, στα πέναλτι η Νίκη Βόλου τον Πανιώνιο.
Τα… δόντια της έδειξε η Καλαμάτα, σε αγώνα επιπέδου Super League για το Κύπελλο Ελλάδας. Η «μαύρη θύελλα» επικράτησε 4-2 του Παναιτωλικού στο γήπεδο της Καλλιθέας (κεκλεισμένων των θυρών) και προκρίθηκε θριαμβευτικά στη League Phase. Αφήνοντας εκτός τους Αγρινιώτες.
Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα ήταν ανώτερη και με κορυφαίους τους Καλουτσικίδη, Βάργκας, έφτασε στην πρόκριση.
Άνετα στη League Phase η Κηφισιά που επικράτησε 6-1 της Ζακύνθου, ενώ η Νίκη Βόλου άφησε εκτός τον Πανιώνιο, επικρατώντας στη διαδικασία των πέναλτι.
Ζάκυνθος – Κηφισιά 1-6
(66΄πεν. Σίλβα - 17΄ Γιάγκνε, 27΄ Σαγκάλ, 45+2΄ Πολυκράτης, 63΄ Αντονίσε, 76΄ Θεοδωρίδης, 90+2΄πεν. Μπένι)
Νίκη Βόλου - Πανιώνιος 0-0 (3-1 στα πέναλτι)
Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμαριά 1-0
Καλαμάτα - Παναιτωλικός 4-2
(30΄,87΄ Καλουτσικίδης, 34΄,50΄ Βάργκας - 52΄ Σατσιάς, 90+2΄ Μανρίκε)