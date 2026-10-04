Άγριο... κράξιμο σε Δώνη από τους Άραβες για τις επιλογές του

Παρότι ο Γιώργος Δώνης έχει οδηγήσει τη Σαουδική Αραβία σε μια εξαιρετική πορεία στο ξεκίνημα της παρουσίας του στον πάγκο της, δεν λείπουν οι φωνές κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την ομάδα.

Ο Έλληνας τεχνικός έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της Σαουδικής Αραβίας στον τελικό του Κυπέλλου του Κόλπου. Η ομάδα του άφησε εκτός συνέχειας κατά σειρά το Κουβέιτ, το Ομάν και το Ιράκ, ενώ στον ημιτελικό της Παρασκευής (03/10) απέκλεισε το Κατάρ στα πέναλτι.

Η συγκεκριμένη πορεία, ωστόσο, δεν έχει αποτρέψει μέρος του Τύπου από το να σταθεί στις επιλογές του 56χρονου προπονητή. Δημοσίευμα από το εξωτερικό ασκεί κριτική στον Δώνη για το εκτεταμένο ροτέισον που εφαρμόζει, αλλά και για τις συχνές αλλαγές στην τακτική προσέγγιση της ομάδας, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον παρομοιάζει με τον Πεπ Γκουαρντιόλα.

Το βασικό σημείο της κριτικής αφορά το γεγονός ότι ο Δώνης δεν διστάζει να αλλάζει πρόσωπα και σχηματισμούς ακόμη και σε σημαντικά παιχνίδια. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι αλλαγές συνεχίζονται ακόμη και όταν η ομάδα που έχει επιλέξει παρουσιάζει καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο.

Πάντως, μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα δικαιώνουν τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος έχει φέρει τη Σαουδική Αραβία στον τελικό της διοργάνωσης και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τροπαίου.