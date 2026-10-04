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Παναθηναϊκός: Βασικοί για το Μαρόκο Ουναΐ και Σαλάχ Εντίν απέναντι στο Μάλι

Με άρωμα... Παναθηναϊκού το αποψινό φιλικό του Μαρόκου απέναντι στο Μάλι 

Παναθηναϊκός: Βασικοί για το Μαρόκο Ουναΐ και Σαλάχ Εντίν απέναντι στο Μάλι
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Βασικοί θα αγωνιστούν για την Εθνική ομάδα του Μαρόκου αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ και Ανάς Σαλάχ - Εντίν για την φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μάλι.

Ο προπονητής του συμπεριέλαβε στο βασικό σχήμα τους δύο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στην τελευταία αναμέτρηση Εθνικών ομάδων προτού οι ποδοσφαιριστές επιστρέψουν στους συλλόγους τους.

Σημειώνεται πως ο Ιμράν Λούζα δεν επιλέχθηκε στις κλήσεις του Μαρόκου για αυτή τη διακοπή εθνικών ομάδων.

https://www.instagram.com/p/DeFH2JmjQ7b/
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