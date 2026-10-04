Παναθηναϊκός: Βασικοί για το Μαρόκο Ουναΐ και Σαλάχ Εντίν απέναντι στο Μάλι
Με άρωμα... Παναθηναϊκού το αποψινό φιλικό του Μαρόκου απέναντι στο Μάλι
Βασικοί θα αγωνιστούν για την Εθνική ομάδα του Μαρόκου αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ και Ανάς Σαλάχ - Εντίν για την φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μάλι.
Ο προπονητής του συμπεριέλαβε στο βασικό σχήμα τους δύο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στην τελευταία αναμέτρηση Εθνικών ομάδων προτού οι ποδοσφαιριστές επιστρέψουν στους συλλόγους τους.
Σημειώνεται πως ο Ιμράν Λούζα δεν επιλέχθηκε στις κλήσεις του Μαρόκου για αυτή τη διακοπή εθνικών ομάδων.