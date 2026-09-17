Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ και Σαλάχ Εντίν οι κλήσεις του Μαρόκου

Διπλή ελληνική παρουσία στις επιλογές του Μαρόκου για τις επόμενες διεθνείς του υποχρεώσεις, καθώς ο Μοχάμεντ Γουαμπί συμπεριέλαβε στην 29μελή αποστολή του τόσο τον Αζεντίν Ουναΐ όσο και τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν.

Ο μέσος του Παναθηναϊκού και ο αριστερός μπακ του «τριφυλλιού» θα φορέσουν ξανά τη φανέλα της εθνικής τους ομάδας, έχοντας κληθεί για τα δύο παιχνίδια των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που ακολουθούν.

Το Μαρόκο θα υποδεχθεί αρχικά τη Γκαμπόν στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 29/9, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Λεσότο.

Το πρόγραμμα των «Λιονταριών του Άτλαντα» περιλαμβάνει και φιλική αναμέτρηση, καθώς στις 4 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσουν την Γκάνα, με τους Ουναΐ και Σαλάχ-Εντίν να βρίσκονται στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού και για το συγκεκριμένο διάστημα.