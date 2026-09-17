ΑΕΚ: Ο Ερτέλ προανήγγειλε τη μεταγραφή του στην «Ένωση» με… Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Γάλλος πλέι μέικερ βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την ΑΕΚ και φρόντισε να δώσει ο ίδιος το δικό του μήνυμα για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Ο Ερτέλ, ο οποίος βρίσκεται σε συζητήσεις με την «Ένωση» για τη μετακίνησή του στην Ελλάδα, έκανε μια ανάρτηση που δεν άφησε πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Συγκεκριμένα, μέσα από story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έγραψε στα ελληνικά «Μια ωραία μέρα», ενώ ακριβώς από κάτω πρόσθεσε την ημερομηνία ίδρυσης της ΑΕΚ, 13/04/1924.

Το μήνυμα συνοδεύτηκε από το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Ανήκω σε μένα», με τον Ερτέλ να δείχνει με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο πως η μεταγραφή του στην ΑΕΚ βρίσκεται πλέον πολύ κοντά. Όπως διαβάσατε νωρίτερα, οι «κιτρινόμαυροι» φουλάρουν για την απόκτηση του 37χρονου γκαρντ, ο οποίος ήταν εξ αρχής θετικός στο ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα.