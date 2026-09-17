Εμπαπέ: «Η Χρυσή Μπάλα πρέπει να επιστρέψει στο Μπερναμπέου και στους οπαδούς της Ρεάλ»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ εν μέσω των αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφασή του να κρύψει το μήνυμα υποστήριξης για τη Θέουτα παραχώρησε συνέντευξη στην AS και απάντησε έμμεσα στον Γιαμάλ δίνοντας τη δική του εκδοχή για το ποιος πρέπει να κατακτήσει την Χρυσή Μπάλα.

«Η άποψή μου είναι ότι αυτή είναι μια καλή χρονιά για να το κερδίσω. Ο καλύτερος συνήγορός μου είναι τα πόδια μου. Όσο κι αν μιλάω. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να επιστρέψει η Χρυσή Μπάλα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρέπει να επιστρέψει στο Μπερναμπέου, στους οπαδούς της Ρεάλ, να επιστρέψει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους για να τους δώσει ελπίδα. Αυτοί οι άνθρωποι το αξίζουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον», ανέφερε αρχικά ο Κιλιάν Εμπαπέ

Ερωτηθείς για τον Λαμίν Γιαμάλ και για τις πιθανότητες του Ισπανού να πάρει εκείνος τη χρυσή μπάλα ο Γάλλος σουπερ σταρ απάντησε: «Πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης με μεγάλο ταλέντο και έχω την αίσθηση ότι θα κάνει μια σπουδαία καριέρα. Του εύχομαι τα καλύτερα»

Τι ανέφερε για τη Θέουτα

Σάλος έχει προκληθεί από προχθές (15/09) το βράδυ στην Ισπανία από την απόφαση των Εμπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ να κρύψουν το μήνυμα αλληλεγγύης για τη Θέουτα από το μπλουζάκι που φόρεσαν όλοι οι ποδοσφαιριστές πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Έλτσε με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Θέλτα με την Ρεάλ Μαδρίτης για τη Λα Λίγκα οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν συμφωνήσει να φορέσουν μπλουζάκια για να στείλουν μήνυμα στήριξης στην Θέουτα. Ωστόσο οι τρεις παίκτες της «Βασίλισσας» αρνήθηκαν να συμμετέχουν και έκρυψαν το μήνυμα από τα μπλουζάκια τους.

Ο Εμπαπέ μίλησε στην AS για την απόφασή του να κρύψει το μήνυμα και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους προχώρησε αυτή την αμφιλεγόμενη κίνηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο την αλληλεγγύη του στους κατοίκους της Θέουτα.

«Θέλω να το εξηγήσω ξεκάθαρα, ώστε να καταλάβει ο κόσμος. Ήταν απόφαση των συλλόγων να συμπεριλάβουν τη φανέλα, να τη φορέσουν. Εμείς οι παίκτες έπρεπε να τη φορέσουμε. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι δείχνω απόλυτη αλληλεγγύη με τη Θέουτα και όλα τα θύματα. Γιατί πριν να είμαι ποδοσφαιριστής είμαι πρώτα άνθρωπος. Αλλά ήθελα επίσης να κάνω μια χειρονομία και να εκφράσω τις σκέψεις μου για όλους τους μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους και που ζουν επίσης σε δύσκολες συνθήκες», ανέφερε αρχικά ο Γάλλος σουπερσταρ.

Συνεχίζοντας τον συλλογισμό του ο Εμπαπέ είπε: «Ήταν μια θέση που δεν ήταν εύκολη, ήταν δύσκολη, γιατί τελικά ο κόσμος μπορεί να σκεφτεί ότι είμαι εναντίον των κατοίκων της Θέουτα, αλλά όχι, απολύτως όχι. Δεν έχω τίποτα εναντίον τους και τους υποστηρίζω 100% με τις σκέψεις μου. Αλλά ήθελα επίσης να σκεφτώ όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν, γιατί τελικά είμαι άνθρωπος και δεν θέλω να ιεραρχώ τον πόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν και με λυπεί πολύ να το βλέπω αυτό στον κόσμο. Είμαι ένας νεαρός που θέλει το καλύτερο για τον κόσμο που έχουμε. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα θετικότητας και ειρήνης, και ελπίζω ότι αυτό θα λυθεί γρήγορα».