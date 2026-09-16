Ρέαλ Μαδρίτης: Σάλος στην Ισπανία για Εμπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ - Έκρυψαν το μήνυμα για τη Θεούτα

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκονται από χθες (15/09) το βράδυ οι Κιλιάν Εμπαπέ, Βινίσιους Τζούνιορ και Ιμπραχίμα Κονατέ, καθώς με ένα... τέχνασμα έκρυψαν το μήνυμα στήριξης στη Θεούτα, όπου εξελίσσεται η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας.

Η Θέουτα βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Αφρικής, ωστόσο αποτελεί ισπανικό έδαφος (αυτόνομη πόλη της Ισπανίας). Από τα τέλη Ιουλίου όμως δοκιμάζεται αφού περίπου 80.000 άνθρωποι από το Μαρόκο προσπάθησαν να μετακινηθούν στη συγκεκριμένη πόλη.

Έκτοτε η πλειονότητα αυτών των ανθώπων έχουν είτε επαναπροωθηθεί είτε επιστρέψει οικειοθελώς πίσω στο Μαρόκο, όμως αρκετοί είναι και εκείνοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Θέουτα, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται 1.200 ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται από το καλοκαίρι στη Θεούτα έχουν προκαλέσει έντονες κινητοποιήσεις στην Ισπανία με χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν στους δρόμους και να φωνάζουν συνθήματα όπως “Η Θέουτα είναι Ισπανία”, πολλές φορές στρεφόμενοι κατά και του Πρωθυπουργού Σάντσεθ, κρίνοντας τον για τον τρόπο που χειρίστηκε το ζήτημα.

Η κίνηση των Εμπαπέ, Βινίσιους, Κονατέ που προκάλεσε νέες αντιδράσεις

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Θέλτα με την Ρεάλ Μαδρίτης για τη Λα Λίγκα οι παίκτες των δύο ομάδων είχαν συμφωνήσει να φορέσουν μπλουζάκια για να στείλουν μήνυμα στήριξης στην Θέουτα. Ωστόσο τρεις παίκτες της «Βασίλισσας» αρνήθηκαν να συμμετέχουν και έκρυψαν το μήνυμα από τα μπλουζάκια τους.

Οι Βινίσιους, Εμπαπέ και Κονατέ βγήκαν στον αγωνιστικό φορώντας αφενός τη μπλούζα, ωστόσο την είχαν σηκώσει επίτηδες μέχρι τη μέση για να μη φαίνεται το μήνυμα “Todos somos caballas” (σ.σ. “Είμαστε όλοι από την Θέουτα”).

Η στάση των ποδοσφαιριστών σήκωσε μεγάλη κουβέντα στα social media με τη μεγαλύτερη μερίδα να τους αποδοκιμάζει, ενώ υπήρξαν και ορισμένοι που υποστήριξαν την απόφασή τους να μη συμμετέχουν σε αυτή τη δράση.