ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ: Έδωσε το… σύνθημα ο Φούντας - «Έτοιμοι για θετικό αποτέλεσμα»

Ο ΟΦΗ βρίσκεται μπροστά σε μία ξεχωριστή ευρωπαϊκή βραδιά, καθώς την Πέμπτη (17/9, 19:45) θα υποδεχθεί τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο Ταξιάρχης Φούντας εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές των Κρητικών στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, αναφερόμενος στη σημασία του αγώνα, στην ψυχολογία της ομάδας, στη στήριξη του κόσμου, αλλά και στο κίνητρο που προσφέρει η ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ταξιάρχης Φούντας:

Για το πώς είναι να ζει τέτοια βραδιά με τον ΟΦΗ: «Είναι κάτι ιδιαίτερο με τον ΟΦΗ, είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί έχει πολλά χρόνια να παίξει η ομάδα στην Ευρώπη. Είναι κάτι όμορφο».

Για τη νοοτροπία νικητή μετά το ξεκίνημα της ομάδας: «Από την αρχή είχα πει ότι η ψυχολογία είναι το παν. Είμαστε πολύ καλά, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δεν κοιτάζουμε ποια είναι η επόμενη ομάδα. Αυτήν τη στιγμή είμαστε πολύ καλά, πήραμε θετικό αποτέλεσμα μέσα στο Καραϊσκάκης. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ξανά».

Για την παρουσία του κόσμου και το μήνυμα προς τους φιλάθλους: «Αυτό που θέλουμε είναι να είναι δίπλα μας και στα εύκολα και στα δύσκολα. Αύριο να γεμίσουμε το γήπεδο, πράγμα το οποίο και θα γίνει, ώστε να μας δώσει την έξτρα δύναμη και να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο».

Για το πώς έχουν στο μυαλό τους τη Χόφενχαϊμ: «Είναι καλή ομάδα, προσπαθούμε να παίξουμε το παιχνίδι το δικό μας. Θα χτυπήσουμε στις κενές θέσεις που θα βρούμε, ώστε να δημιουργήσουμε φάσεις και να απειλήσουμε τη Χόφενχαϊμ».

Για το κίνητρο της διοργάνωσης: «Αυτές οι διοργανώσεις είναι τεράστιες, περιμένουμε αυτά τα παιχνίδια, προετοιμαζόμαστε, γιατί σε βλέπει πολύς κόσμος, σου δίνει έξτρα κίνητρο για να δείξουμε πόσο καλή ομάδα είμαστε και να φτάσουμε ψηλά την ομάδα και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα».

Για την άμυνα: «Από τη στιγμή που θα κρατήσεις τη γραμμή πίσω, έχεις ευκαιρία για να σκοράρεις, για να κερδίσεις. Είναι όλα τα στάδια σημαντικά, η άμυνα έχει περισσότερο βάρος, όλες οι γραμμές είναι σημαντικές και πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον».