ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ: Ξεκάθαρος ο Κόντης - «Θα καταθέσουμε την ψυχή μας»

Μία ακόμη μεγάλη πρόκληση έχει μπροστά του ο ΟΦΗ, με τον Χρήστο Κόντη να δίνει το στίγμα του ενόψει της αναμέτρησης με τη Χοφενχάιμ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας στη διοργάνωση, στην αγωνιστική της ταυτότητα, στην προσέγγιση απέναντι στη γερμανική ομάδα, αλλά και στην επιθυμία του ΟΦΗ να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην Ευρώπη.

Παράλληλα, στάθηκε στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του και στην ανάγκη να αγωνιστούν με θάρρος, συγκέντρωση και την ίδια προσωπικότητα που τους έχει οδηγήσει μέχρι τη League Phase.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης:

Για το κίνητρο που θα έχει η ομάδα: «Είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον ΟΦΗ. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξει σε όμιλο. Για εμάς είναι μια σειρά παιχνιδιών που πρέπει να μαζέψουμε βαθμούς και αυτός είναι ο στόχος, όμως δεν πάμε να παίξουμε απελευθερωμένοι επειδή είμαστε εδώ. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια μεγάλη ομάδα, πέμπτη στο πρωτάθλημά της πέρσι, έχει μια ισχυρή βάση, ταλέντο, αλλά από την άλλη εμείς το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε πως δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Μοχθήσαμε, παλέψαμε και είμαστε δίκαια. Δεν μας αρκεί να το απολαύσουμε. Πάμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε. Θα καταθέσουμε την ψυχή μας».

Για την αγωνιστική προσέγγιση του ΟΦΗ: «Είναι μια ομάδα που κύριο χαρακτηριστικό είναι η ένταση, ο δυναμισμός, οι ψηλές πιέσεις. Εμείς σαν ομάδα δεν αλλάζουμε την ταυτότητά μας, απλά πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάποια τακτικά κομμάτια. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε ένταση και να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Όταν θα αμυνθούμε, θα πρέπει να το κάνουμε σωστά, όταν πιέσουμε, να το κάνουμε σωστά. Χρειάζεται ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Και θα πρέπει και ο κόσμος να μας δώσει την έξτρα ώθηση».

Για τη φιλοσοφία του ΟΦΗ: «Η ομαδική δουλειά μας έχει φέρει εδώ. Με αυταπάρνηση καταθέτουν τον χαρακτήρα τους. Η προσωπικότητα που βγάζουν είναι το κάτι άλλο. Θα χρειαστούμε θάρρος, θα δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο. Μπορεί η Χοφενχάιμ να είναι φαβορί, αλλά όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι, υπάρχουν 11 εναντίον 11 και εμείς θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Για τον στόχο στη διοργάνωση: «Εγώ θα ήθελα να μαζέψουμε 9, 10, 11 βαθμούς. Αύριο έχουμε μια ευκαιρία να πάρουμε τον πρώτο ή τους πρώτους πόντους και αυτούς θα επιδιώξουμε. Θα δούμε στο τέλος, αλλά θέλουμε να μαζέψουμε πόντους».

Για το αν μοιάζει το αυριανό ματς με τα παιχνίδια με «μεγάλους» στην Ελλάδα: «Η Χοφενχάιμ είναι μια ομάδα ίδιου επιπέδου με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Είναι ομάδες που αντιμετωπίσαμε με σεβασμό, το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Είναι 18 χρόνια στην Μπουντενσλίγκα. Εμείς δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε. Θέλουμε νέες προκλήσεις, που θα μας κάνουν να δουλέψουμε σκληρότερα. Ελπίζουμε αύριο η αρχή του ταξιδιού να μας κάνει να ονειρευόμαστε. Στα χαρτιά όλα είναι αλλιώς, στο χορτάρι όλα αλλιώς. Εμείς θα κάνουμε στο απόλυτο τη δουλειά μας, θα ’μαστε συγκεντρωμένοι, θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τα λάθη. Όπως και να έχει δεν παύουμε να ονειρευόμαστε».

Για το τι θα πει στους παίκτες του πριν από το παιχνίδι: «Πάντα προσπαθώ να προετοιμάσω κάτι. Πάντα κάνω σκέψεις, αλλά όταν φτάνει η στιγμή να μιλήσω στους παίκτες, μιλάω πάντα από καρδιάς. Βγαίνει μια ομιλία που έρχεται από τα μάτια των παικτών για να τους φτιάξω και να τους ανεβάσω. Τη δουλειά την κάνουν οι παίκτες, στο τέλος της ημέρας αυτοί παίρνουν αποφάσεις και εγώ τους λέω να έχουν θάρρος».

Για τις μεγάλες νίκες και μάλιστα με κυριαρχικό τρόπο: «Για έναν προπονητή είναι το απόλυτο, να παίξεις σε οποιαδήποτε έδρα το δικό σου παιχνίδι. Δεν μπορείς να επιβάλλεσαι πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά όταν το κάνεις, πρέπει να το κάνεις με έμφαση. Παίξαμε με τον δικό μας τρόπο, πάντα το κάναμε και αύριο θα χρειαστεί να το κάνουμε όταν θα έχουμε την μπάλα. Το δικό μας στιλ και η προσωπικότητά μας έχουν οδηγήσει έως εδώ. Όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει και παίζουμε τον τελευταίο χρόνο, βελτιωνόμαστε, δεν έχουμε φτάσει στο 100%, είναι δύσκολο, αλλά έχουμε φτάσει σε καλό βαθμό. Οι παίκτες πρέπει να αντιλαμβάνονται στο παιχνίδι, να παίρνουν σωστές αποφάσεις, γιατί αυτοί καθορίζουν το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος όταν κερδίζουμε παιχνίδια με τον δικό μας τρόπο».

Για το στοιχείο που θέλει να ακουστεί από τον ΟΦΗ: «Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη. Σε τέτοια παιχνίδια παρακολουθεί πολύς κόσμος, τα βλέπουν όλοι. Με τον δικό μας τρόπο θέλουμε να το κάνουμε. Είναι έξτρα κίνητρο για τους παίκτες μου. Έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού που θα θέλαμε να τον υποστηρίξουμε και να δείξουμε πόσο μεγαλώνει ο σύλλογος».