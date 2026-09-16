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Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε Θυμιάνη - Έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ

Συμβόλαιο δύο ετών με τον Παναιτωλικό υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ. 

Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε Θυμιάνη - Έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ
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Στον Παναιτωλικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης, καθώς ολοκληρώθηκε η μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στην ομάδα του Αγρινίου.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έλυσε πρόωρα τη συνεργασία του με τον Δικέφαλο του Βορρά και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τον Παναιτωλικό.

Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης αγωνίστηκε συνολικά σε 13 παιχνίδια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ κατά τη διετία 2024-2026, έχοντας περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Τα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια αφορούσαν το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό έως τον Ιούνιο του 2028. Γεννήθηκε στις 28.02.2001 και αγωνίστηκε στην Ξάνθη, τον Πανσερραϊκό και την τελευταία διετία στον ΠΑΟΚ. Έχει αγωνιστεί επίσης σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια των Εθνικών ομάδων έως και την Ελπίδων.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».

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