ΑΕΚ: Κλήθηκε στην Φινλανδία ο Κάιρινεν - Τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει
Ο μέσος της ΑΕΚ βρίσκεται στις επιλογές του Γιάκομπ Φρίις για τα τέσσερα παιχνίδια της Φινλανδίας στο Nations League.
Στις κλήσεις του Γιάκομπ Φρίις για την εθνική Φινλανδίας βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Κάαν Κάιρινεν.
Ο μέσος της ΑΕΚ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Φινλανδίας για τα τέσσερα παιχνίδια που ακολουθούν στο Nations League, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί σταθερή επιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού.
Ο Κάαν Κάιρινεν έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 28 συμμετοχές με το εθνόσημο, έχοντας πετύχει και ένα γκολ.
Η Φινλανδία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου (19:00), αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Άγιο Μαρίνο. Στη συνέχεια, την Τρίτη 29 του μηνός (19:00), θα υποδεχθεί τη Λευκορωσία.
Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου (16:00) η Φινλανδία θα φιλοξενήσει την Αλβανία, ενώ το πρόγραμμα των τεσσάρων αγώνων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 6 του μηνός (21:45), με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Λευκορωσία.