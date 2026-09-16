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ΑΕΚ: Κλήθηκε στην Φινλανδία ο Κάιρινεν - Τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει

Ο μέσος της ΑΕΚ βρίσκεται στις επιλογές του Γιάκομπ Φρίις για τα τέσσερα παιχνίδια της Φινλανδίας στο Nations League.

ΑΕΚ: Κλήθηκε στην Φινλανδία ο Κάιρινεν - Τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει
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Στις κλήσεις του Γιάκομπ Φρίις για την εθνική Φινλανδίας βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Κάαν Κάιρινεν.

Ο μέσος της ΑΕΚ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Φινλανδίας για τα τέσσερα παιχνίδια που ακολουθούν στο Nations League, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί σταθερή επιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο Κάαν Κάιρινεν έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 28 συμμετοχές με το εθνόσημο, έχοντας πετύχει και ένα γκολ.

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Η αποστολή της Εθνικής Φινλανδίας

palloliitto.fi

Η Φινλανδία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου (19:00), αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Άγιο Μαρίνο. Στη συνέχεια, την Τρίτη 29 του μηνός (19:00), θα υποδεχθεί τη Λευκορωσία.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου (16:00) η Φινλανδία θα φιλοξενήσει την Αλβανία, ενώ το πρόγραμμα των τεσσάρων αγώνων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 6 του μηνός (21:45), με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Λευκορωσία.

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