Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεργάζεται με τη μπίρα Noctua

Στο πλαίσιο της συμφωνίας της άδειας χρήσης του σήματος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναλαμβάνει την παραγωγή, τη διανομή και την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων της Noctua σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, η ομάδα της Noctua παραμένει ενεργά μέρος της πορείας της μάρκας, συνεργαζόμενη στενά με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Έτσι, η Noctua θα συνεχίσει να διατηρεί την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά που την έκαναν ξεχωριστή, ενώ αποκτά νέες δυνατότητες ανάπτυξης.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη Noctua, η οποία ιδρύθηκε το 2016 στην Αθήνα, σε ένα παλιό συνεργείο αυτοκινήτων στο Γκάζι, το οποίο μετατράπηκε σε μικροζυθοποιείο. Δέκα χρόνια μετά, με αυξημένη παραγωγική βάση, διευρύνει το αποτύπωμά της, αρχικά στην Αττική & στη συνέχεια στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Ο Θανάσης Σπυριδώνης, Διευθυντής Marketing της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, σημειώνει:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη Noctua, ένα brand με ξεχωριστή σύνδεση με την Αθήνα. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια συνεργασία με σημαντική αξία και για τις δύο πλευρές, που συνδυάζει την ισχυρή ταυτότητα και δυναμική της Noctua με την τεχνογνωσία, την παραγωγική δυνατότητα και το δίκτυο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και για τις δύο ζυθοποιίες.»

Ο Ορφέας Δημόπουλος, συνιδρυτής της Noctua, αναφέρει σχετικά:

«Δέκα χρόνια μετά την έναρξη του ταξιδιού μας στον χώρο παραγωγής μπίρας, η Noctua ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διαδρομή της. Η συνεργασία με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία θα δώσει στις μπίρες της Noctua την ευκαιρία να κάνουν ένα βήμα μπροστά, απαντώντας έτσι στις προκλήσεις μιας απαιτητικής και μεταβαλλόμενης αγοράς»