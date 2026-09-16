Μύρισε σοκολάτα πριν το γυμναστήριο και ίσως κάνεις περισσότερες επαναλήψεις

Ας είμαστε ειλικρινείς. Πριν από μια δύσκολη προπόνηση έχουμε δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα. Καφέ πριν φύγουμε από το σπίτι, ακουστικά στα αυτιά και Playlist που ξεκινάει με κάτι που θα μπορούσε άνετα να παίζει πριν από αγώνα UFC. Μέχρι και ένα τελευταίο scroll στο κινητό, παρότι ξέρουμε ότι θα μας φάει δέκα λεπτά. Και φυσικά εκείνο το κλασικό βλέμμα στον καθρέφτη που λέει «σήμερα τα διαλύσω όλα». Τώρα, λοιπόν, μπορείς να προσθέσεις και τη σοκολάτα στη λίστα.

Μόνο που δεν χρειάζεται να τη φας, παρά μόνο να τη μυρίσεις.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Physiology βρήκε ότι η μυρωδιά της σοκολάτας μπορεί να συνδέεται με καλύτερη απόδοση στην άσκηση. Συγκεκριμένα, άνδρες που εκτέθηκαν στο άρωμά της κατάφεραν να κάνουν περισσότερες επαναλήψεις, χωρίς να αναφέρουν αντίστοιχη αύξηση στο πόσο δύσκολη ένιωθαν την προσπάθεια.

Το πιο περίεργο pre-workout μέχρι σήμερα

Για το πείραμα επιστρατεύτηκαν 23 υγιείς άνδρες, ηλικίας περίπου 20 έως 25 ετών, με μέτρια εμπειρία στην προπόνηση. Είχαν μείνει νηστικοί για τουλάχιστον 10 ώρες και στη συνέχεια κλήθηκαν να κάνουν εκτάσεις τετρακεφάλων με αντίσταση.

Άλλοι εκτέθηκαν σε μαύρη σοκολάτα με 90% κακάο, άλλοι σε σοκολάτα γάλακτος με 60% κακάο και άλλοι σε άοσμο νερό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου. Οι συμμετέχοντες που είχαν εκτεθεί στη μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας ολοκλήρωσαν περίπου 18 περισσότερες επαναλήψεις συνολικά σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Την ίδια ώρα, εκείνοι με τη μυρωδιά της σοκολάτας γάλακτος η διαφορά ήταν περίπου 9 επαναλήψεις.

Οι ερευνητές, μάλιστα δεν λένε ότι η σοκολάτα έκανε ξαφνικά τους συμμετέχοντες πιο δυνατούς, με την πιθανή εξήγηση να βρίσκεται περισσότερο στον εγκέφαλο και στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά στις γνώριμες μυρωδιές.

Η μυρωδιά της σοκολάτας είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φαγητό και ο εγκέφαλος την αναγνωρίζει και μπορεί να λειτουργεί σαν να πρόκειται να ακολουθήσει γεύμα. Αυτή η αισθητηριακή αντίδραση ενδέχεται να επηρεάζει την πείνα, τον κορεσμό και ίσως τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την άσκηση.

Οι άνδρες, λοιπόν, που μύρισαν τη μαύρη σοκολάτα ανέφεραν λιγότερη πείνα και μεγαλύτερο κορεσμό, το οποίο σημαίνει ότι το σώμα μπορεί να μην πήρε ούτε μία θερμίδα από τη σοκολάτα, αλλά ο εγκέφαλος πήρε το μήνυμα.

Δεν ξέρουμε ακόμη αν αυτό θα σε κάνει καλύτερο στο γυμναστήριο, όμως, είναι ίσως η πρώτη φορά που κάποιος μπορεί να πει «μυρίζει σοκολάτα εδώ μέσα» και να έχει επιστημονικό λόγο να μην παραπονιέται.