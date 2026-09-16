Ομπράντοβιτς: «Οι προπονητές πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα»

Το ελληνικό μπάσκετ μοιάζει να βρίσκεται στην καλύτερή του κατάσταση. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ακόμα πιο ενισχυμένοι, σε σχέση με την περσινή σεζόν, η ΑΕΚ να προσπαθεί να ανέβει ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο και η Θεσσαλονίκη στα… καλύτερά της, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να έχουν πραγματοποιήσει εντυπωσιακό μεταγραφικό ντεμαράζ και τον Ηρακλή να… έρχεται.

Οι πρωταγωνιστές, όμως, είναι αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά και για τον λόγο αυτό ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στη Nova, στη Media Day της ομάδας του έστειλε μήνυμα προς όλους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ακούστε, όλα μου τα χρόνια, τόσο τα 13 που πέρασα εδώ, όσο και αυτά στο Βελιγράδι όπου το Παρτιζάν-Ερυθρός Αστέρας έχει πολλές ομοιότητες με το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός προσπαθούσα να κάνω αυτό το πράγμα. Θα το κάνω ξανά με ό,τι δυνάμεις έχω.

Με τον Γιώργο (σ.σ. Μπαρτζώκα) έχω αυτή τη σχέση. Το είπε και εκείνος, θα το πω επαναλάβω και εγώ. Πρέπει οι προπονητές να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους. Να είναι απλά ένα παιχνίδι μπάσκετ. Ένα άθλημα. Ήταν πολύ καλή ομάδα πέρυσι και όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν συνέχεια σαν ομάδα με αυτόν στον πάγκο. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.

Ας έρθουν όλοι σε αυτό. Όχι μόνο οι προπονητές, αλλά και οι παίκτες. Όποιος έχει πιθανότητες να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση είναι ευπρόσδεκτος. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Να προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε τον κόσμο. Για τόσα χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είχε την ποιότητα που έχει τώρα όπου υπάρχουν άλλες δύο ομάδες στην Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι καλό για το μπάσκετ. Ας μιλήσουμε για αυτό.

Να έχουμε μια υγιή ατμόσφαιρα σε κάθε γήπεδο που θα πάμε. Στο τέλος της ημέρας είναι απλά μπάσκετ. Όπως λέω πρέπει να καταλάβουμε πως πρέπει να είμαστε υγιείς και οτι έχουμε μια ζωή. Ας ευχαριστηθούμε την ζωή, ας μιλήσουμε για θετικά πράγματα, ας σεβαστούμε έναν άνθρωπο, ας κάνουμε τα πάντα για να δείξουμε στον κόσμο πόσο σεβασμό έχουμε».