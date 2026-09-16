· Μπορούσια Ντόρτμουντ

Κωνσταντέλιας: Ξεκίνησε η αποθεραπεία -Τότε επιστρέφει σε αγωνιστική δράση

Ο Έλληνας παίκτης ξεκίνησε το πρόγραμμα αποθεραπείας του με τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ να τον στηρίζουν απόλυτα και να μην βιάζονται για την επιστροφή του.

Κωνσταντέλιας: Ξεκίνησε η αποθεραπεία -Τότε επιστρέφει σε αγωνιστική δράση
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Χωρίς δεύτερη σκέψη ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Έλληνας παίκτης πραγματοποίησε μια τεράστια μεταγραφή, φεύγοντας από τον ΠΑΟΚ για να φορέσει τη φανέλα της Ντόρτμουντ, αλλά με το… καλημέρα, ο «Ντέλιας» τραυματίστηκε και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.

Παρ’ όλα αυτά ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ αποτελεί ένα από τα πιο hot θέματα στην καθημερινότητα της Μπορούσια και το σημερινό ρεπορτάζ της BILD αναφέρει, μέσω εκτενούς ρεπορτάζ, την χρονική περίοδο που αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ο «Ντέλιας» αναμένεται να πατήσει και πάλι χορτάρι Φεβρουάριο ή Μάρτιο.

Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πιέσουν τον Κωνσταντέλια να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση αν δεν είναι 100% έτοιμος, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως ο παίκτης θα παραμείνει στη Γερμανία καθ’ όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας του προκειμένου να παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

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