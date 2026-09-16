Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Πόσες πιθανότητες δίνει ο υπερυπολογιστής στη νίκη των «ερυθρόλευκων»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (16/09, 22:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Uefa Europa League, με τους «Ερυθρόλευκους» να θέλουν να αφήσουν πίσω τους το στραβό ξεκίνημα στη Superleague και να ξεκινήσουν με το δεξί τις Ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ οφείλει να αφήσει ξεχάσει γρήγορα το κακό ντεμπούτο του στον πάγκο του Ολυμπιακό και την εντός έδρας ήττα από τον Όφη και να ξεκινήσει με τρίποντο στην Ευρώπη δίνοντας αναγκαία αυτοπεποίθηση στην ομάδα αλλά και στους φιλάθλους.

Σύμφωνα με το Opta Analyst, ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί της σημερινής αναμέτρησης, με τον υπερυπολογιστή να δίνει στους «Ερυθρόλευκους» 67.4% πιθανότητες να πάρουν τη νίκη απέναντι στη Γιαγκελόνια, ενώ το «διπλό» συγκεντρώνει μόλις 13.4%, με το σενάριο να έρθει «Χ» να έχει 19.2% πιθανότητες.

Οι «πονοκέφαλοι» του Αλγουαθίλ

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό και φαίνεται πως έχει στο μυαλό του αρκετές αλλαγές, τουλάχιστον τρεις στο βασικό σχήμα.

Δεδομένα εκτός μάχης είναι ο τιμωρημένος Φορτούνης και ο τραυματίας Σα, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα και Κλέιτον.

Με μικροπροβλήματα ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ Τσικίνιο και Πιρόλα, ωστόσο πιθανότατα θα είναι διαθέσιμοι. Ο Αλγουαθίλ χρησιμοποίησε το 4-2-3-1 στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο και αναμένεται να κινηθεί στην ίδια λογική.

Για τη Γιαγκελόνια μοναδική επιβεβαιωμένη απουσία είναι αυτή του Ουσμάν Σο, ο οποίος αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό. Ο Σιεμιένιετς έχει στη διάθεσή του το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε αλλαγές μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα από τη Βίσλα.

Η πορεία της Γιαγκελόνια στην Ευρώπη

Η Γιαγκελόνια έχει φτάσει για πρώτη φορά στη League Phase του Europa League, αφού πρώτα χρειάστηκε να περάσει από τα προκριματικά. Αρχικά απέκλεισε τη Ρέιντζερς με συνολικό σκορ 3-2 για τον 3ο προκριματικό γύρο και στα playoffs ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιμπέρια με 6-1.

Στο πρωτάθλημα, όμως, τα πράγματα δεν εξελίσσονται το ίδιο καλά. Η ομάδα του Άντριαν Σιεμιένιετς έχασε από τη Λεχ Πόζναν με 2-1 και στη συνέχεια ηττήθηκε 2-0 από τη Βίσλα Κρακοβίας. Ανάμεσα στις δύο ήττες είχε πάρει νίκη με 2-1 απέναντι στη Σλασκ Βρότσλαβ.

Η πολωνική ομάδα έχει παίξει ξανά στην Ελλάδα, όταν αντιμετώπισε τον Άρη στα προκριματικά του Europa League τη σεζόν 2010-11. Δεν κατάφερε να κερδίσει σε κανένα από τα δύο παιχνίδια και συνολικά παραμένει χωρίς νίκη απέναντι σε ελληνικό σύλλογο.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα (Κάρμο), Τικνιζιάν (Μπρούνο), Πουέρτα, Φρόιλερ, Γιάρεμτσουκ (Γκονζάλες), Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς, Σίλβα.

ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ (Άντριαν Σιεμιένιετς): Αμπράμοβιτς, Βόιτουσεκ, Βιτάλ, Κωνσταντόπουλος, Βντόβικ, Κλίνγκε, Ρομάντσουκ, Ιμάζ, Αγκμπονίφο, Πρέλετς, Σμιτ.

Πού θα δείτε τον αγώνα

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά τόσο από τον ΑΝΤ1, όσο και από το Magenta Sport 2.