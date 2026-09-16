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Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Μάριους Μουαντιλματζί!

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Μάριους Μουαντιλματζί, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτησή του την Τετάρτη (16/09).

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» και επίσημα ο Μάριους Μουαντιλματζί!
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Με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα αγωνίζεται πλέον ο Μάριους Μουαντιλματζί. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μπει… δυναμικά τις τελευταίες ώρες στην διεκδίκηση του διεθνή φορ από το Τσαντ και το απόγευμα της Τρίτης (15/09) έφτασαν σε συμφωνία με την Σαμσουνσπόρ και με άμεσες κινήσεις ολοκλήρωσαν το deal.

Μάλιστα, το πρωί της Τετάρτης (16/09) η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του παίκτη, ο οποίος θα πλαισιώσει τους Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Αρμάντο Γκονζάλες στην γραμμή κρούσης των Πειραιωτών, μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

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Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού Marius Mouandilmadji.

Γεννημένος στις 22 Ιανουαρίου 1998, ο διεθνής ποδοσφαιριστής από το Τσαντ αγωνιζόταν στην Samsunspor, με τη φανέλα της οποίας από το 2023 έκανε 119 συμμετοχές, έχοντας 44 γκολ και 13 ασίστ.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 πέτυχε 23 γκολ σε 52 ματς, εκ των οποίων τα δέκα στην τουρκική Super Lig και τα οκτώ στο Conference League, ενώ εφέτος σκόραρε μία φορά σε δύο παιχνίδια πρωταθλήματος της Samsunspor.

Προτού συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, έπαιξε στο Βέλγιο για λογαριασμό της RFC Seraing (62 συμμετοχές, 14 γκολ, 3 ασίστ), αλλά και στην Πορτογαλία σε Porto και Desportivo Aves.

Ο νέος κυνηγός της ομάδας μας είναι 26 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Τσαντ και έχει σημειώσει τέσσερα γκολ.

Marius, καλώς όρισες στον Θρύλο!».

https://www.instagram.com/p/DdVlXZjNT3H/
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