Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (16/09) - «Restart»
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (16/09).
Την πρώτη του αγωνιστική… υποχρέωση στην League Phase του Europa League είναι έτοιμος να δώσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλει να κάνει ένα «Restart».
Από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό «Γκαζώνει το… τούρμπο» μια και ο Σαλάχ Εντίν τέθηκε στη διάθεση του Νίστρουπ για τον αγώνα με την Κηφισιά, ενώ «Κατάληψη ξανά στο Βόλο» από τους οπαδούς της ΑΕΚ.