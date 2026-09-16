Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (16/09) - «Restart»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (16/09). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (16/09) - «Restart»
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Την πρώτη του αγωνιστική… υποχρέωση στην League Phase του Europa League είναι έτοιμος να δώσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλει να κάνει ένα «Restart».

Από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό «Γκαζώνει το… τούρμπο» μια και ο Σαλάχ Εντίν τέθηκε στη διάθεση του Νίστρουπ για τον αγώνα με την Κηφισιά, ενώ «Κατάληψη ξανά στο Βόλο» από τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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