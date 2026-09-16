Europa League: Πρεμιέρα στη League Phase - Με τη Μίλαν η Μπενφίκα, επιστροφή Σάντερλαντ

Η League Phase του Europa League ανοίγει την αυλαία της και το πρόγραμμα της Τετάρτης (16/09) περιλαμβάνει αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Στο Μιλάνο στρέφονται τα βλέμματα, καθώς η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο». Ο Έλληνας επιθετικός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη νέα σεζόν στην Πορτογαλία και πλέον καλείται να αγωνιστεί σε μία από τις πιο γνωστές έδρες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Την ίδια στιγμή, ξεχωριστή σημασία έχει η αναμέτρηση της Σάντερλαντ με την Άλκμααρ. Οι «μαυρόγατες» επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια, έχοντας προηγουμένως αφήσει εκτός των διοργανώσεων της UEFA την Τσέλσι. Το «Στάδιο του Φωτός» αναμένεται να ζήσει μία ιδιαίτερη ευρωπαϊκή βραδιά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στροφή στην Ευρώπη για νέα αρχή για τον Ολυμπιακό με Γιαγκελόγια

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Μπάγερ Λεβερκούζεν υποδέχεται την Τσέλιε, σε μία αναμέτρηση όπου έχει τον πρώτο λόγο, ενώ η Άντερλεχτ φιλοξενεί τη Λιόν. Η βελγική ομάδα είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά.

Στην Κύπρο, η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα, με το έργο των Κυπρίων να είναι σαφώς… δύσκολο κόντρα στο «συγκρότημα» της Γαλικίας.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της πρεμιέρας του Europa League:

19:45 Ομόνοια - Θέλτα (MAGENTA Sport 5HD)

19:45 Αραράτ - Σπάρτα Πράγας (MAGENTA Sport 6HD)

22:00 Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια (ANT1, MAGENTA Sport 2HD)

22:00 Άντερλεχτ - Λιόν (MAGENTA Sport 6HD)

22:00 Μίλαν - Μπενφίκα (MAGENTA Sport 3HD)

22:00 Μπάγερ Λεβερκούζεν - Τσέλιε (MAGENTA Sport 5HD)

22:00 Σάντερλαντ - Άλκμααρ (MAGENTA Sport 7HD)

22:00 Στουρμ Γκρατς - Ρεν (MAGENTA Sport 8HD)

22:00 Χάποελ Μπερ Σεβά - Ντινάμο Ζάγκρεμπ (MAGENTA Sport 9HD)