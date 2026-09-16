ΑΕΚ: Μεγάλες αλλαγές από Νίκολιτς με Πανσερραϊκό

Μετά το 1-1 απέναντι στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, η ΑΕΚ αφήνει πίσω της το πρωτάθλημα και επικεντρώνεται στην αναμέτρηση της Πέμπτης (17/09) με τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος.

Η Ένωση θέλει να επιστρέψει στις νίκες, να συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση χωρίς απώλειες και ταυτόχρονα να βελτιώσει τον συντελεστή τερμάτων της. Παράλληλα, το παιχνίδι αποτελεί μία ευκαιρία για διαχείριση του ρόστερ, καθώς ακολουθεί η δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Βόλο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, με στόχο να ξεκουράσει ποδοσφαιριστές που έχουν καταγράψει πολλά λεπτά συμμετοχής το τελευταίο διάστημα και να δώσει χρόνο σε παίκτες που έχουν αγωνιστεί λιγότερο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Μάνταλος και Γιόβιτς αναμένεται να πάρουν ανάσες. Το εκτεταμένο ροτέισον εντάσσεται στη συνολική διαχείριση του ρόστερ, με δεδομένες τις συνεχόμενες υποχρεώσεις της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Παράλληλα, οι Κάιρινεν και Ζούμπκοφ αναμένεται να επιστρέψουν στα πλάνα του Σέρβου τεχνικού, έχοντας μείνει εκτός στα τρία προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας. Οι δύο ποδοσφαιριστές διεκδικούν χρόνο συμμετοχής απέναντι στον Πανσερραϊκό, όπως και οι Γκεοργκίεφ, Λυκογιάννης, Βίντα και Αλεξίου.

Ο Νίκολιτς θέλει να κρατήσει σε αγωνιστική ετοιμότητα όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες, γνωρίζοντας ότι οι λύσεις από ολόκληρο το ρόστερ θα χρειαστούν στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί.

Για την ΑΕΚ, η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει σημασία και πέρα από την πρόκριση ή τη συγκομιδή στο Κύπελλο. Μετά τις τελευταίες απώλειες, η ομάδα αναζητά την απαραίτητη αντίδραση, αλλά και μία εμφάνιση που θα της επιτρέψει να πάει με μεγαλύτερη ηρεμία στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος.

Η συνέχεια βρίσκεται στον Βόλο, όπου την Κυριακή η Ένωση θα αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στο Πανθεσσαλικό, έχοντας στο πλευρό της και τους φιλάθλους της. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ έχει ήδη διαθέσει εισιτήρια για την αναμέτρηση.

Στόχος της ΑΕΚ είναι να ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι της σεζόν με δύο νίκες, απέναντι σε Πανσερραϊκό και Βόλο, πριν από τη διακοπή. Με την επιστροφή στη δράση, άλλωστε, το πρόγραμμα γίνεται ακόμη πιο απαιτητικό, με συνεχόμενες υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.