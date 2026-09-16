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Κύπελλο Ελλάδας: Επιστροφή στη Λεωφόρο για Παναθηναϊκό, στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ - Όλες οι μεταδόσεις

Οι αναμετρήσεις Κηφισιά-Παναθηναϊκός και Ατρόμητος-ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν από το σημερινό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Κύπελλο Ελλάδας: Επιστροφή στη Λεωφόρο για Παναθηναϊκό, στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ - Όλες οι μεταδόσεις
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Έξι αναμετρήσεις περιλαμβάνει η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας που θα διεξαχθεί το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 4x4 και τη μοναξιά της κορυφής στη Super League, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Λεωφόρο για να αντιμετωπίσει την τυπικά γηπεδούχο Κηφισιά.

Οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν και προ ημερών, για το πρωτάθλημα, με τους «πράσινους» να κερδίζουν δύσκολα με 3-1 στο ΟΑΚΑ.

Επίσης προ ημερών είχαν τεθεί αντιμέτωποι – και μάλιστα στο ίδιο γήπεδο, στο Περιστέρι – Ατρόμητος και ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν επικρατήσει, με ανατροπή στο σκορ, με 2-1 και έχουν ανεβασμένο ηθικό μετά τη νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ, από την άλλη, δεν πείθει μέχρι στιγμής, αλλά στο Κύπελλο ξεκίνησε με νίκη.

Η Μαρκό πηγαίνει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για να παίξει με τον Άρη. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου έκανε το 2x2 στη Super League 2 ενώ εκείνη του Μιχάλη Γρηγορίου έρχεται από δυο ήττες στα πρόσφατα ντέρμπι (5-0 από την ΑΕΚ και 2-0 από τον ΠΑΟΚ, αμφότερα εκτός έδρας).

Χωρίς νίκη στη Super League 2 μέχρι στιγμής η Νίκη Βόλου, με την πίεση στον Στέλιο Μαλεζά να αυξάνεται. Σε κακό χρονικά σημείο το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, με τους Αρκάδες να παίρνουν τα πάνω τους μετά το 1-1 με την ΑΕΚ.

Στη βαθμολογία προηγούνται ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ με 6 και 4 βαθμούς αντίστοιχα, ωστόσο οι δύο αυτές ομάδες δεν θα παίξουν σε αυτή την αγωνιστική, λόγω των υποχρεώσεών τους στο Europa League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Τετάρτη 16/09/2026

15:00: Νίκη Βόλου - Αστέρας Τρίπολης, "Παντελής Μαγουλάς" (ΣΚΑΪ Hybrid)

16:45: Άρης - Μαρκό, "Κλεάνθης Βικελίδης" (ΣΚΑΪ Hybrid)

17:45: Κηφισιά - Παναθηναϊκός, "Απόστολος Νικολαΐδης" (ΣΚΑΪ)

20:00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ, Δημοτικό Στ. Περιστερίου (OPEN)

Πέμπτη 17/09/2026

16:30: Καλαμάτα - Λάρισα, Γηπ. Νεάπολης Νικαίας (ΣΚΑΪ Hybrid)

17:45: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός, Allwyn Arena (ΣΚΑΪ)

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