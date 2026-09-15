Σίλβερ: «Κάνουμε συζητήσεις με την EuroLeague, περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες»

Ο Άνταμ Σίλβερ αναφέρθηκε στις σχέσεις του NBA με τη EuroLeague, προαναγγέλλοντας εξελίξεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σίλβερ: «Κάνουμε συζητήσεις με την EuroLeague, περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες»
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Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, παραχώρησε τη Δευτέρα (15/09) συνέντευξη Τύπου, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις επαφές της κορυφαίας λίγκας του κόσμου με τη EuroLeague.

Όπως ανέφερε, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, τονίζοντας πως το επόμενο διάστημα αναμένονται συγκεκριμένες εξελίξεις.

Όσα είπε ο Σίλβερ:

«Είναι μια ιστορική ευκαιρία και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Κάνουμε προόδους και συζητήσεις με την EuroLeague, θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Ανάλογα με το πού θα βρισκόμαστε σε σχέση με τη EuroLeague, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εισαγάγουμε ανταγωνισμό στην αγορά από το επόμενο καλοκαίρι».

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