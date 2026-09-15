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Αστέρας AKTOR: Με απουσίες η αποστολή για τον αγώνα απέναντι στη Νίκη Βόλου

Ο Αστέρας AKTOR ταξιδεύει στον Βόλο για την αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με αρκετές απουσίες στην αποστολή.

Αστέρας AKTOR: Με απουσίες η αποστολή για τον αγώνα απέναντι στη Νίκη Βόλου
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Λίγες ημέρες μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ, οι Αρκάδες στρέφουν την προσοχή τους στο Κύπελλο Ελλάδας και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου, για την 3η αγωνιστική της League Phase.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος παραμένει εκτός, καθώς μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του, ενώ πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει και ο Βασίλης Χατζηεμμανουήλ.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Λάσκαρης δεν θα ταξιδέψει στον Βόλο λόγω ενός ελαφρού διαστρέμματος, ενώ ο Δημήτρης Κουρμπέλης έμεινε εκτός αποστολής για λόγους αποφόρτισης.

Η αποστολή του Αστέρα:

Κριαράς, Αρχοντακάκης, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπαρτόλο, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κώτσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Γκιτέρσος, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Ζόγκου, Κιμπιόκα, Πέρες.

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