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Κύπελλο Ελλάδας: Πότε και πού θα δείτε τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Κύπελλο Ελλάδας: Πότε και πού θα δείτε τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής
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Με την 3η αγωνιστική της League Phase συνεχίζεται η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει έξι παιχνίδια που θα διεξαχθούν στις 16 και στις 17/09.

Στη βαθμολογία προηγούνται ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ με 6 και 4 βαθμούς αντίστοιχα, ωστόσο οι δύο αυτές ομάδες δεν θα παίξουν σε αυτή την αγωνιστική, λόγω των υποχρεώσεών τους στο Europa League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Τετάρτη 16/09/2026

15:00: Νίκη Βόλου - Αστέρας Τρίπολης, "Παντελής Μαγουλάς" (ΣΚΑΪ Hybrid)

16:45: Άρης - Μαρκό, "Κλεάνθης Βικελίδης" (ΣΚΑΪ Hybrid)

17:45: Κηφισιά - Παναθηναϊκός, "Απόστολος Νικολαΐδης" (ΣΚΑΪ)

20:00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ, Δημοτικό Στ. Περιστερίου (OPEN)

Πέμπτη 17/09/2026

16:30: Καλαμάτα - Λάρισα, Γηπ. Νεάπολης Νικαίας (ΣΚΑΪ Hybrid)

17:45: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός, Allwyn Arena (ΣΚΑΪ)

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