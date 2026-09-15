Κύπελλο Ελλάδας: Πότε και πού θα δείτε τους αγώνες της 3ης αγωνιστικής
Το πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Με την 3η αγωνιστική της League Phase συνεχίζεται η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει έξι παιχνίδια που θα διεξαχθούν στις 16 και στις 17/09.
Στη βαθμολογία προηγούνται ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ με 6 και 4 βαθμούς αντίστοιχα, ωστόσο οι δύο αυτές ομάδες δεν θα παίξουν σε αυτή την αγωνιστική, λόγω των υποχρεώσεών τους στο Europa League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:
Τετάρτη 16/09/2026
15:00: Νίκη Βόλου - Αστέρας Τρίπολης, "Παντελής Μαγουλάς" (ΣΚΑΪ Hybrid)
16:45: Άρης - Μαρκό, "Κλεάνθης Βικελίδης" (ΣΚΑΪ Hybrid)
17:45: Κηφισιά - Παναθηναϊκός, "Απόστολος Νικολαΐδης" (ΣΚΑΪ)
20:00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ, Δημοτικό Στ. Περιστερίου (OPEN)
Πέμπτη 17/09/2026
16:30: Καλαμάτα - Λάρισα, Γηπ. Νεάπολης Νικαίας (ΣΚΑΪ Hybrid)
17:45: ΑΕΚ - Πανσερραϊκός, Allwyn Arena (ΣΚΑΪ)