Κορφέζ - Κολοσσός 91-79: «Λύγισε» στο φινάλε και αποκλείστηκε από το BCL

Ο Κολοσσός Ρόδου πάλεψε στα ίσια την αναμέτρηση με την Κορφέζ, όμως στο κρίσιμο σημείο του αγώνα υπέστη «μπλακ άουτ» και γνώρισε την ήττα με 91-79. Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Λυκογιάννη δεν θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πρόκρισή της στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League 2026-27.

Οι Ροδίτες βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 26-21 στο τέλος της πρώτης περιόδου, όμως στη δεύτερη έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους και πέρασαν μπροστά με 38-32. Η Κορφέζ αντέδρασε και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 43-41.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Κολοσσός ανέβασε την απόδοσή του και με ένα επιμέρους 11-1 ανέτρεψε την κατάσταση, φτάνοντας στο +4 (70-66) στο τέλος της περιόδου.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε ολοκληρωτικά στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Κορφέζ έτρεξε σερί 15-0, μετέτρεψε το 68-73 σε 84-73 και ουσιαστικά «καθάρισε» την αναμέτρηση, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 91-79.

Για τους Τούρκους ξεχώρισε ο Όσκαρ Κλαφ με 15 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ από πλευράς Κολοσσού πρώτος σκόρερ ήταν ο Γιώργος Καμπερίδης με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 43-41, 66-70, 91-79.