Ολυμπιακός: Η ποινή της ΔΕΑΒ για τον αγώνα στον Βόλο

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΔΕΑΒ, αφού έλαβε υπόψιν την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής και την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ, από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα Βόλος-Ολυμπιακός (05/09/2026), στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας προέβησαν σε θραύση περίπου ογδόντα (80) πλαστικών καθισμάτων, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ στην ΠΑΕ Ολυμπιακός».