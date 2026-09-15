Λουίς Αρμπαγέχο: «Υπάρχουν buy-out που δεν αποτελούν εμπόδιο για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού»

Η Βαλένθια είδε το φετινό καλοκαίρι αρκετά σημαντικά στελέχη της να αποχωρούν, παρά το γεγονός ότι δεσμεύονταν με συμβόλαια. Ο Μπράνκου Μπάντιο μετακόμισε στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Ζαν Μονέρο στον Ολυμπιακό, ενώ ο Πέδρο Μαρτίνεθ και ο Χάιμε Πραντίγια πήραν τον δρόμο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τις ρήτρες buy-out των συμβολαίων τους να ενεργοποιούνται.

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ισπανικής ομάδας, Λουίς Αρμπαγέχο, σχολίασε το φαινόμενο σε συνέντευξή του στη Marca, αναφερόμενος στις τεράστιες αλλαγές που έχουν σημειωθεί στα οικονομικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Όπως εξήγησε, ποσά που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν απαγορευτικά για buy-out πλέον δεν λειτουργούν ως πραγματικό εμπόδιο για οικονομικά ισχυρούς συλλόγους, όπως ο Παναθηναϊκός AKTOR, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Ντουμπάι.

Όσα ανέφερε:

«Υπάρχουν buy-out που απλώς δεν αποτελούν εμπόδιο ή αποτρεπτικό παράγοντα για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον ιδιοκτήτη της Χαποέλ Τελ Αβίβ ή το έργο του Ντουμπάι, οι οποίοι καταβάλλουν χωρίς δισταγμό όποια ποσά απαιτούνται.

Στο μπάσκετ, τα buy-out, όσο υψηλά κι αν φαίνονται στα χαρτιά, δεν προσφέρουν πλέον προστασία από την αποχώρηση των παικτών. Δεν ξέρω πού οδηγεί αυτό ή πού βρίσκονται τα όρια.

Παλαιότερα, ένα ποσό εξαγοράς ενός εκατομμυρίου ευρώ θεωρούνταν τεράστιο, αλλά σήμερα αυτό το όριο μετατοπίζεται σε πολύ υψηλότερα ποσά, ίσως πέντε ή έξι εκατομμύρια ευρώ. Όμως, μην γελιέστε, ακόμη και αυτά τα ποσά πιθανότατα θα καταβληθούν».