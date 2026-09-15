· Βαλένθια · Παναθηναϊκός

Λουίς Αρμπαγέχο: «Υπάρχουν buy-out που δεν αποτελούν εμπόδιο για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της Βαλένθια, Λουίς Αρμπαγέχο, μίλησε για τη νέα οικονομική πραγματικότητα στην EuroLeague και τις ολοένα υψηλότερες ρήτρες αποδέσμευσης.

Λουίς Αρμπαγέχο: «Υπάρχουν buy-out που δεν αποτελούν εμπόδιο για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βαλένθια είδε το φετινό καλοκαίρι αρκετά σημαντικά στελέχη της να αποχωρούν, παρά το γεγονός ότι δεσμεύονταν με συμβόλαια. Ο Μπράνκου Μπάντιο μετακόμισε στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Ζαν Μονέρο στον Ολυμπιακό, ενώ ο Πέδρο Μαρτίνεθ και ο Χάιμε Πραντίγια πήραν τον δρόμο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τις ρήτρες buy-out των συμβολαίων τους να ενεργοποιούνται.

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ισπανικής ομάδας, Λουίς Αρμπαγέχο, σχολίασε το φαινόμενο σε συνέντευξή του στη Marca, αναφερόμενος στις τεράστιες αλλαγές που έχουν σημειωθεί στα οικονομικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Όπως εξήγησε, ποσά που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν απαγορευτικά για buy-out πλέον δεν λειτουργούν ως πραγματικό εμπόδιο για οικονομικά ισχυρούς συλλόγους, όπως ο Παναθηναϊκός AKTOR, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Ντουμπάι.

Όσα ανέφερε:

«Υπάρχουν buy-out που απλώς δεν αποτελούν εμπόδιο ή αποτρεπτικό παράγοντα για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον ιδιοκτήτη της Χαποέλ Τελ Αβίβ ή το έργο του Ντουμπάι, οι οποίοι καταβάλλουν χωρίς δισταγμό όποια ποσά απαιτούνται.

Στο μπάσκετ, τα buy-out, όσο υψηλά κι αν φαίνονται στα χαρτιά, δεν προσφέρουν πλέον προστασία από την αποχώρηση των παικτών. Δεν ξέρω πού οδηγεί αυτό ή πού βρίσκονται τα όρια.

Παλαιότερα, ένα ποσό εξαγοράς ενός εκατομμυρίου ευρώ θεωρούνταν τεράστιο, αλλά σήμερα αυτό το όριο μετατοπίζεται σε πολύ υψηλότερα ποσά, ίσως πέντε ή έξι εκατομμύρια ευρώ. Όμως, μην γελιέστε, ακόμη και αυτά τα ποσά πιθανότατα θα καταβληθούν».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:37 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του ο Μοκόκα

19:21 ΣΠΟΡ

EuroVolley: «Αγκάλιασε» την πρόκριση στους «16» η Εθνική Ελλάδας - Νίκησε και τη Σουηδία

19:10 EUROLEAGUE

Τα παρασκήνια από τη media day του Παναθηναϊκού AKTOR (video)

19:05 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής

18:53 EUROLEAGUE

Υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές της Σερβίας ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα

18:47 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορφέζ - Κολοσσός 91-79: «Λύγισε» στο φινάλε και αποκλείστηκε από το BCL

18:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παυλίδης: Κορυφαίος παίκτης του Αυγούστου στην Πορτογαλία

18:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

Το εξαντλητικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού με έξι ταξίδια και 9.600 χιλιόμετρα σε 20 μέρες!

18:24 EUROLEAGUE

Λουίς Αρμπαγέχο: «Υπάρχουν buy-out που δεν αποτελούν εμπόδιο για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού»

18:12 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΣΑΤ για συνέντευξη Λιόλιου: «Πρωτοφανής αποκλεισμός που καταστρατηγεί βασικές αρχές ελευθεροτυπίας»

18:09 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η ποινή της ΔΕΑΒ για τον αγώνα στον Βόλο

17:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έχει ήδη μετατραπεί η Premier League σε κούρσα για δύο;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας